Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμη κι όταν το στομάχι είναι γεμάτο

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν με ποιο τρόπο το στομάχι κάνει πάντα χώρο για γλυκό ακόμη και όταν έχουμε «σκάσει» στο φαγητό - Οι Ιάπωνες το ονομάζουν «betsubara»
Μόλις έχετε ολοκληρώσει ένα πλούσιο, χορταστικό και πεντανόστιμο γεύμα. Αισθάνεστε το στομάχι σας γεμάτο, έτοιμο να «εκραγεί». Νιώθετε ότι δεν υπάρχει χώρος ούτε για νερό. Και τότε, έρχεται στο τραπέζι το επιδόρπιο. Ένα δελεαστικό γλυκό, που σας βάζει στον πειρασμό να… ξεχάσετε το φούσκωμα που αισθάνεστε και να κάνετε λίγο «χώρο» για τη λαχταριστή λιχουδιά που στέκεται μπροστά σας.
Και το ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμη κι όταν είμαστε χορτάτοι;
Οι Ιάπωνες περιγράφουν το φαινόμενο με τον όρο «betsubara», που μεταφράζεται ως «ξεχωριστό στομάχι». Αν και, ανατομικά, δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος στο στομάχι, η αίσθηση τόσο συνηθισμένη, που κέντρισε το ενδιαφέρον των ερευνητών – η εξήγηση βρίσκεται στο σταυροδρόμι της φυσιολογίας, της νευρολογίας και του πολιτισμού.
