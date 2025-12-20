Χειμερινό ηλιοστάσιο: Πώς επηρεάζει σώμα και διάθεση η πιο σκοτεινή ημέρα του χρόνου;

Την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου λαμβάνει χώρα το χειμερινό ηλιοστάσιο, ένα αστρονομικό φαινόμενο που σηματοδοτεί, για το βόρειο ημισφαίριο, την ημέρα με τη μικρότερη διάρκεια φωτός και το περισσότερο σκοτάδι του χρόνου. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο ήλιος βρίσκεται πιο χαμηλά στον ουρανό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου, επηρεάζοντας έμμεσα τόσο τη σωματική μας ευεξία, όσο και τη διάθεσή μας.

Λιγότερο φως, διαφορετικός βιολογικός ρυθμός



Η μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας επηρεάζει άμεσα τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό «ρολόι» που ρυθμίζει τον ύπνο, την εγρήγορση και τις ορμόνες. Τις ημέρες πριν και μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, πολλοί άνθρωποι βιώνουν αυξημένη υπνηλία, μειωμένη ενέργεια και δυσκολία συγκέντρωσης. Η αυξημένη παραγωγή μελατονίνης, λόγω των πολλών ωρών σκότους, κάνουν το σώμα να «ζητά» περισσότερο ύπνο, χωρίς ωστόσο αυτό να συνοδεύεται πάντα από πραγματική ξεκούραση.



