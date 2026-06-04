Εθελοντική αιμοδοσία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Σύνταγμα
Εθελοντική αιμοδοσία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Σύνταγμα
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει τη συμπλήρωση 149 ετών προσφοράς με μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στον Πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος στις 10 Ιουνίου
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τη συμπλήρωση 149 ετών από την ίδρυσή του στις 10 Ιουνίου, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρες 09:00 – 14:00, στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων του Μετρό στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ, μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία, με την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ.
Στόχος της αιμοδοσίας, η οποία θα συντονιστεί από την Υπηρεσία Αιμοδοσιών του Ε.Ε.Σ., είναι η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση μονάδων αίματος, προς ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα, καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της απότομης πτώσης των αποθεμάτων αίματος τους θερινούς μήνες. Σημειώνεται ότι, ο Ιούνιος, είναι αφιερωμένος στην εθελοντική αιμοδοσία, με κορύφωση τον εορτασμό της 14ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη.
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Στόχος της αιμοδοσίας, η οποία θα συντονιστεί από την Υπηρεσία Αιμοδοσιών του Ε.Ε.Σ., είναι η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση μονάδων αίματος, προς ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα, καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της απότομης πτώσης των αποθεμάτων αίματος τους θερινούς μήνες. Σημειώνεται ότι, ο Ιούνιος, είναι αφιερωμένος στην εθελοντική αιμοδοσία, με κορύφωση τον εορτασμό της 14ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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