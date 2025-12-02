Τι σημαίνει το πράσινο «δαχτυλίδι» γύρω από τον κρόκο του αυγού – Πόσο ανησυχητικό είναι
Τι σημαίνει το πράσινο «δαχτυλίδι» γύρω από τον κρόκο του αυγού – Πόσο ανησυχητικό είναι
Ένα μικρό σημάδι στο αυγό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ανησυχίες - Δείτε ποια είναι η εξήγηση
Σε πολλούς από εμάς έχει τύχει να παρατηρήσουμε, καθώς καταναλώνουμε ένα βραστό αυγό, ένα πρασινωπό «δαχτυλίδι» γύρω από τον κρόκο. Παρά την αντιαισθητική του όψη, το φαινόμενο αυτό δεν υποδηλώνει αλλοίωση, ούτε αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, η εμφάνιση ενός πρασινωπού ή γκριζωπού «δαχτυλιδιού» γύρω από τον κρόκο των σφιχτά βρασμένων αυγών αποτελεί αποτέλεσμα μιας φυσικής χημικής αντίδρασης που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Συγκεκριμένα, το θείο που υπάρχει στο ασπράδι και ο σίδηρος που βρίσκεται στον κρόκο αντιδρούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας θειούχο σίδηρο στην επιφάνεια του κρόκου. Η αντίδραση αυτή ενεργοποιείται κυρίως όταν τα αυγά έχουν παραβραστεί, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν το νερό μαγειρέματος περιέχει υψηλά επίπεδα σιδήρου.
