Η ήπια άσκηση το μυστικό για ασφαλή εγκυμοσύνη – Μειώνει στο μισό τον κίνδυνο επιπλοκών
Η ήπια άσκηση το μυστικό για ασφαλή εγκυμοσύνη – Μειώνει στο μισό τον κίνδυνο επιπλοκών
Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και οι ήπιες καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο υγιή εγκυμοσύνη
Η περισσότερη κίνηση και ο περιορισμός των πολλών ωρών καθιστικής ζωής ενδέχεται να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association (JAMA).
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έγκυες γυναίκες που περνούσαν πολλές ώρες καθιστές καθημερινά αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων όπως ο διαβήτης κύησης, η υπέρταση της κύησης, ο πρόωρος τοκετός και η γέννηση βρεφών με χαμηλό βάρος για την ηλικία κύησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έγκυες γυναίκες που περνούσαν πολλές ώρες καθιστές καθημερινά αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων όπως ο διαβήτης κύησης, η υπέρταση της κύησης, ο πρόωρος τοκετός και η γέννηση βρεφών με χαμηλό βάρος για την ηλικία κύησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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