Η ήπια άσκηση το μυστικό για ασφαλή εγκυμοσύνη – Μειώνει στο μισό τον κίνδυνο επιπλοκών

Η περισσότερη κίνηση και ο περιορισμός των πολλών ωρών καθιστικής ζωής ενδέχεται να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στοΟι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έγκυες γυναίκες που περνούσαν πολλές ώρες καθιστές καθημερινά αντιμετώπιζανόπως ογια την ηλικία κύησης.Διαβάστε περισσότερα στο