Metropolitan Hospital: Νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική με το da Vinci Single Port
Το Metropolitan Hospital, ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα θεραπευτήρια της Ευρώπης, με μια από τις κορυφαίες ομάδες ρομποτικών χειρουργών στις ουρολογικές επεμβάσεις φέρνει πρώτο στην Ελλάδα το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα da Vinci Single Port
Η πρόοδος στη χειρουργική αλλάζει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι παθήσεις, μειώνοντας τον πόνο, τον χρόνο ανάρρωσης και τους κινδύνους επιπλοκών για τους ασθενείς. Σήμερα, γίνεται ένα ακόμη ένα βήμα μπροστά, με την ρομποτική χειρουργική μίας οπής και το νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα da Vinci Single Port (SP).
Το Metropolitan Hospital, ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα θεραπευτήρια της Ευρώπης, με μια από τις κορυφαίες ομάδες ρομποτικών χειρουργών στις ουρολογικές επεμβάσεις, γίνεται το πρώτο στην Ελλάδα που αποκτά το μοναδικό σύστημα da Vinci Single Port (SP). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη και ταυτόχρονα την πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικής χειρουργικής, διαθέσιμη μόνο σε λίγα κέντρα παγκοσμίως. Με την απόκτησή του, η χώρα αποκτά πρόσβαση στη χειρουργική τεχνολογία του μέλλοντος σήμερα.
