Metropolitan Hospital: Νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική με το da Vinci Single Port

Το Metropolitan Hospital, ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα θεραπευτήρια της Ευρώπης, με μια από τις κορυφαίες ομάδες ρομποτικών χειρουργών στις ουρολογικές επεμβάσεις φέρνει πρώτο στην Ελλάδα το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα da Vinci Single Port