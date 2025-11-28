7 καθημερινές συνήθειες που μας φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία
YGEIAMOU.GR
Mindfulness Άγχος Ευτυχία Καλοσύνη ΄Ύπνος Φιλία

7 καθημερινές συνήθειες που μας φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία

H ευτυχία δεν έρχεται ουρανοκατέβατη, αλλά με μικρές και απλές κινήσεις που δεν κοστίζουν τίποτα. Δοκιμάστε τες!

7 καθημερινές συνήθειες που μας φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία
Μαρία Κοτοπούλη
Δεν είναι πια μυστικό: η ευτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει ποτέ για την ευημερία, από το Πανεπιστήμιο του Harvard και με διάρκεια σχεδόν 85 ετών, το «κλειδί» για μια γεμάτη ζωή δεν βρίσκεται στα χρήματα ή την επιτυχία, αλλά στις ανθρώπινες σχέσεις και στο νόημα που δίνουμε στην καθημερινότητά μας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι στενές σχέσεις με φίλους, οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική υγεία και τη μακροζωία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Εξίσου σημαντικό είναι να νιώθουμε ότι η ζωή μας έχει σκοπό: να θέτουμε στόχους, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που μας γεμίζουν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης