CAR-T κύτταρα: Τα «ζωντανά» φάρμακα που κερδίζουν τη μάχη κατά των αιματολογικών καρκίνων

Οι κυτταρικές θεραπείες έχουν αλλάξει την αντιμετώπιση των ανθεκτικών αιματολογικών κακοηθειών. Οι Έλληνες ασθενείς έχουν έγκαιρη και καθολική πρόσβαση, με αποτελέσματα εφάμιλλα διεθνών μελετών, όπως τονίζει η κυρία Ιωάννα Σακελλάρη, Διευθύντρια του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»