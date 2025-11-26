CAR-T κύτταρα: Τα «ζωντανά» φάρμακα που κερδίζουν τη μάχη κατά των αιματολογικών καρκίνων
CAR-T κύτταρα: Τα «ζωντανά» φάρμακα που κερδίζουν τη μάχη κατά των αιματολογικών καρκίνων
Οι κυτταρικές θεραπείες έχουν αλλάξει την αντιμετώπιση των ανθεκτικών αιματολογικών κακοηθειών. Οι Έλληνες ασθενείς έχουν έγκαιρη και καθολική πρόσβαση, με αποτελέσματα εφάμιλλα διεθνών μελετών, όπως τονίζει η κυρία Ιωάννα Σακελλάρη, Διευθύντρια του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»
Εφέτος συμπληρώνονται 57 χρόνια από την πρώτη κυτταρική θεραπεία — την αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων — μια πρωτοποριακή τότε προσέγγιση ίασης που αξιοποίησε για πρώτη φορά την ικανότητα του φυσιολογικού ανοσοποιητικού συστήματος του υγιούς δότη να αναγνωρίζει και να εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα.
Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα που άνοιξε τον δρόμο για όλες τις σύγχρονες κυτταρικές θεραπείες, με τα CAR-T κύτταρα να αποτελούν πλέον την αιχμή της αντιμετώπισης των καρκίνων του αίματος, προσφέροντας τις πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπείες για τους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες.
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που ενσωμάτωσαν γρήγορα αυτές τις καινοτόμες θεραπείες – η πρώτη εφαρμογή ξεκίνησε μάλιστα τον Ιανουάριο του 2020 στα νοσοκομεία «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και στον «Ευαγγελισμό» λίγες μόλις εβδομάδες προτού η πανδημία κορωνοϊού ενσκήψει και στην Ελλάδα, ανατρέποντας όλα όσα ίσχυαν στο σύστημα υγείας. Σήμερα επτά κέντρα στη χώρα («Γ. Παπανικολάου», «Ευαγγελισμός», «Αττικόν», «Λαϊκό», Ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ» και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Πάτρας και Ηρακλείου) προσφέρουν θεραπεία CAR-T κύτταρα σε ενήλικες ασθενείς με λέμφωμα, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα που άνοιξε τον δρόμο για όλες τις σύγχρονες κυτταρικές θεραπείες, με τα CAR-T κύτταρα να αποτελούν πλέον την αιχμή της αντιμετώπισης των καρκίνων του αίματος, προσφέροντας τις πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπείες για τους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες.
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που ενσωμάτωσαν γρήγορα αυτές τις καινοτόμες θεραπείες – η πρώτη εφαρμογή ξεκίνησε μάλιστα τον Ιανουάριο του 2020 στα νοσοκομεία «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και στον «Ευαγγελισμό» λίγες μόλις εβδομάδες προτού η πανδημία κορωνοϊού ενσκήψει και στην Ελλάδα, ανατρέποντας όλα όσα ίσχυαν στο σύστημα υγείας. Σήμερα επτά κέντρα στη χώρα («Γ. Παπανικολάου», «Ευαγγελισμός», «Αττικόν», «Λαϊκό», Ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ» και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Πάτρας και Ηρακλείου) προσφέρουν θεραπεία CAR-T κύτταρα σε ενήλικες ασθενείς με λέμφωμα, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα