Τι ώρα να τρώμε βραδινό το χειμώνα; Ιδού η απάντηση
Το πότε τρώμε μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου σημαντικό με το τι τρώμε, σύμφωνα με μια ειδικό - Τι προτείνει για τη διατροφή μας τους χειμερινούς μήνες
Σύντομες ημέρες, πιο σκοτεινά απογεύματα και -μοιραία- αργοπορημένα βραδινά γεύματα. Μετά την αλλαγή της θερινής ώρας προς τη χειμερινή, δεν αλλάζει μόνο η διάθεσή μας και ο ύπνος μας, αλλά και η ώρα που τρώμε το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Εάν όμως την προσαρμόσουμε στη νέα συνθήκη, ο χειμώνας θα κυλήσει πιο ομαλά για το σώμα και το μυαλό μας.
«Τα σώματά μας λειτουργούν με κιρκάδιους ρυθμούς – εσωτερικά ρολόγια 24 ωρών που ρυθμίζουν τον ύπνο, τον μεταβολισμό, την πέψη και τους κύκλους των ορμονών. Αυτοί οι ρυθμοί συγχρονίζονται φυσικά με το φως και το σκοτάδι, επομένως όταν το φως της ημέρας πέφτει νωρίτερα, ο μεταβολισμός μας αρχίζει επίσης να επιβραδύνεται» εξηγεί η Catherine Norton, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής στον Αθλητισμό και την Άσκηση στο Πανεπιστήμιο του Limerick με άρθρο της στο The Conversation.
