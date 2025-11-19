Keto, fasting, carnivore – Η διαιτολόγος «εξετάζει» τις δίαιτες της μόδας και δίνει χρήσιμα tips
Keto, fasting, carnivore – Η διαιτολόγος «εξετάζει» τις δίαιτες της μόδας και δίνει χρήσιμα tips
Η ταχύτατη διάδοση πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φέρει στο προσκήνιο πολλές νέες διατροφικές τάσεις. Με τη βοήθεια της ειδικού εξετάζουμε ποιες βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και ποιες μπορεί να αποδειχθούν όχι μόνο αναποτελεσματικές, αλλά και επικίνδυνες
*Για το θέμα μιλάει η Φλώρα Λουκιανού Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος
Στην εποχή μας, τα διατροφικά trends είναι πολλά και, χάρη στα social media, διαρκώς πληθαίνουν. Ωστόσο οι διάφορες διατροφικές τάσεις παρότι υπόσχονται ευεξία, δεν είναι κατάλληλες για όλους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κρύβουν κινδύνους. Επομένως είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε σωστά, να αποφεύγουμε υπερβολές και να συμβουλευόμαστε ειδικούς πριν υιοθετήσουμε οποιοδήποτε διατροφικό πλάνο της μόδας. Ας δούμε με τη βοήθεια της κλινικής διαιτολόγου – αθλητικής διατροφολόγου κυρίας Φλώρας Λουκιανού ποια είναι τα πιο δημοφιλή διατροφικά μοντέλα σήμερα, τι ισχύει για καθένα από αυτά και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται προσοχή.
Η μόδα του fasting
Η διαλειμματική νηστεία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους απώλειας βάρους που κάνει θραύση στο ΤikTok και τα άλλα social media. Βασίζεται στην εναλλαγή μεταξύ περιόδων νηστείας και περιόδων κατανάλωσης τροφής, χωρίς να περιορίζονται συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά μόνο το χρονικό πλαίσιο των γευμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην εποχή μας, τα διατροφικά trends είναι πολλά και, χάρη στα social media, διαρκώς πληθαίνουν. Ωστόσο οι διάφορες διατροφικές τάσεις παρότι υπόσχονται ευεξία, δεν είναι κατάλληλες για όλους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κρύβουν κινδύνους. Επομένως είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε σωστά, να αποφεύγουμε υπερβολές και να συμβουλευόμαστε ειδικούς πριν υιοθετήσουμε οποιοδήποτε διατροφικό πλάνο της μόδας. Ας δούμε με τη βοήθεια της κλινικής διαιτολόγου – αθλητικής διατροφολόγου κυρίας Φλώρας Λουκιανού ποια είναι τα πιο δημοφιλή διατροφικά μοντέλα σήμερα, τι ισχύει για καθένα από αυτά και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται προσοχή.
Η μόδα του fasting
Η διαλειμματική νηστεία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους απώλειας βάρους που κάνει θραύση στο ΤikTok και τα άλλα social media. Βασίζεται στην εναλλαγή μεταξύ περιόδων νηστείας και περιόδων κατανάλωσης τροφής, χωρίς να περιορίζονται συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά μόνο το χρονικό πλαίσιο των γευμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα