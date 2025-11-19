Keto, fasting, carnivore – Η διαιτολόγος «εξετάζει» τις δίαιτες της μόδας και δίνει χρήσιμα tips

Η ταχύτατη διάδοση πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φέρει στο προσκήνιο πολλές νέες διατροφικές τάσεις. Με τη βοήθεια της ειδικού εξετάζουμε ποιες βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και ποιες μπορεί να αποδειχθούν όχι μόνο αναποτελεσματικές, αλλά και επικίνδυνες