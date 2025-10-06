Προεμμηνορροϊκές διαταραχές: Η αθέατη μάχη των γυναικών – Πώς επηρεάζεται η ζωή τους
Μία συχνή, αλλά αθέατη πραγματικότητα που αλλάζει δραματικά την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών - Τι δείχνει νέα έρευνα
Πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή μας οι μέρες πριν από την περίοδο; Για πολλές γυναίκες, αυτό το διάστημα δεν είναι απλά ενοχλητικό – είναι μία πραγματική δοκιμασία. Νέα δεδομένα από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Ιατρικής (IMM) στο Karolinska Institutet έδειξε ότι οι γυναίκες με προεμμηνορροϊκές διαταραχές (PMDs) βιώνουν μεγάλη πτώση στην ποιότητα ζωής τους, με την πιο σοβαρή μορφή, την προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD), να προκαλεί έντονη ψυχολογική και σωματική πίεση.
Η μελέτη περιλαμβάνει δεδομένα από περισσότερες από 17.000 γυναίκες ηλικίας 15–60 ετών και αποτελεί τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή έρευνα που έχει εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στις PMDs και την ποιότητα ζωής.
