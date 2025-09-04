Ποια συχνή πάθηση απειλεί όσους παραλείπουν το πρωινό και τρώνε αργά το βράδυ
Αν και συχνά δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο τι τρώμε, νέα δεδομένα δείχνουν πως το timing των γευμάτων παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο για την συνολική υγεία, αλλά και για εκείνη των οστών ειδικότερα
Η οστεοπόρωση αποτελεί μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καταγμάτων στο ισχίο, τη σπονδυλική στήλη και τα άνω άκρα. Η επιστημονική κοινότητα έχει εστιάσει επανειλημμένα στους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνισή της, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και την αποτελεσματικότερη στρατηγική αντιμετώπισης.
Μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε ότι συνήθειες όπως το κάπνισμα, η έλλειψη ύπνου και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέονται στενά με την οστεοπόρωση. Σε αυτές, προστίθενται παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, όπως η ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό και η λήψη συγκεκριμένων φαρμακευτικών αγωγών.
