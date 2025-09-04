Ποια συχνή πάθηση απειλεί όσους παραλείπουν το πρωινό και τρώνε αργά το βράδυ

Αν και συχνά δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο τι τρώμε, νέα δεδομένα δείχνουν πως το timing των γευμάτων παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο για την συνολική υγεία, αλλά και για εκείνη των οστών ειδικότερα