Έμφραγμα: Τι τρώνε όσοι έχουν λιγότερες επιπλοκές και πιο γερή καρδιά

Η συχνή κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα, τόσο ζωικής, όσο και φυτικής προέλευσης, φαίνεται πως επιδρά θετικά τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων που κινδυνεύουν από καρδιαγγειακή νόσο, όσο και σε καλύτερη πρόγνωση σε περίπτωση εμφράγματος του μυοκαρδίου.Η σχετική διαπίστωση προκύπτει από κοινή επιστημονική μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Germans Trias i Pujol Hospital (IGTP) και του Ινστιτιούτου Ιατρικής Έρευνας του Hospital del Mar (IMIM), αμφότερα με έδρα τη Βαρκελώνη, και δημοσιεύεται στο Journal of the American College of Cardiology.