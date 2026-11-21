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Αναμένεται να ακυρωθούν οι περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τη Δευτέρα λόγω απεργίας
Αναμένεται να ακυρωθούν οι περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τη Δευτέρα λόγω απεργίας
«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δυστυχώς αναμένει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του εκείνη την ημέρα ενώ θα επηρεαστούν και οι δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο», σύμφωνα με ανακοίνωσή του
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε σήμερα ότι η πλειονότητα των προγραμματισμένων πτήσεων θα ακυρωθεί τη Δευτέρα, καθώς μέλη του προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας θα συμμετάσχουν σε εθνική διαδήλωση στο Βέλγιο.
«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δυστυχώς αναμένει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του εκείνη την ημέρα. Θα επηρεαστούν επίσης οι δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών», αναφέρει σε ανακοίνωση του στον ιστότοπό του.
«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δυστυχώς αναμένει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του εκείνη την ημέρα. Θα επηρεαστούν επίσης οι δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών», αναφέρει σε ανακοίνωση του στον ιστότοπό του.
#UnionAction 23 November ⚠️ The majority of the flights on that day will unfortunately be #cancelled due to the participation of some skeyes air traffic control staff in the national demonstration. Public transport to/from #brusselsairport will be affected as well. We apologise for the inconvenience. ➡️ More info: https://t.co/F1lgVltxEq— Brussels Airport (@BrusselsAirport) November 21, 2026
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