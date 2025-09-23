Βίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δείχνει πώς δρουν οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν για το χτύπημα στο Φορντό
Το «ανέβασε» στο Χ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν
Τρεις μήνες από τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, ανέβασε βίντεο από προηγούμενες δοκιμές, που προσομοιάζει στο πώς έγινε το χτύπημα με τις βόμβες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό.
Στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνονται από τις ΗΠΑ. Έξι αεροσκάφη απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.
Έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ωρών και χιλιάδων χιλιομέτρων έφτασαν στο Ιράν όπου χρησιμοποίησαν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ήταν βαθιά μέσα στο έδαφος. Τελικά προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.
Τα Β-2 εκτόξευσαν 14 βόμβες «bunker buster» και επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια.
Το βίντεο δείχνει ακριβώς μια βόμβα GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος. Αν και τα πλάνα αυτά είναι από προηγούμενες δοκιμές που είχε διεξάγει η USAF, προσομοιάζουν στον εντυπωσιακό τρόπο, με τον οποίο έπληξαν τις ιρανικές εγκαταστάσεις.
Προέρχεται από προηγούμενες δοκιμές της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και δείχνει τον τρόπο λειτουργίας τους.
Πρόκειται για βόμβα που μπορεί να μεταφέρει το βομβαρδιστικό B-2 Spirit, με βάρος να φτάνει τα 13.600 κιλά.
Θεωρητική μπορεί να τρυπήσει 60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή 40 μέτρα συμπαγούς βράχου.
Η επιχείρηση της 21ης Ιουνίου έγινε στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, έγινε στο πλαίσιο του 12ημερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.
This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk— General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025
