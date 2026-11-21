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Ετσι επισκεύασε με 12 ευρώ τη βλάβη του αυτοκινήτου του όταν του ζητούσαν 400
Με υλικά κόστους 12 ευρώ, ιδιοκτήτης Jeep Cherokee διέγνωσε αλλά και επισκεύασε το πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν να βρουν συνεργεία της περιοχής του...
στον έλεγχο εκπομπών λόγω αυξημένων οξειδίων του αζώτου, των NOx. Παρουσίασε την προσπάθεια σε βίντεο στις 10 Νοεμβρίου 2026.
Είχε ήδη αντικαταστήσει αισθητήρα οξυγόνου χωρίς να λύσει το πρόβλημα. Κάθε επανέλεγχος του κόστιζε, όπως λέει, περίπου 100 δολάρια.
Το Cherokee XJ είχε κινητήρα 4,0 λίτρων και παλαιότερη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, που επικοινωνούσε μέσω του πρωτοκόλλου SCI της Chrysler. Ένα συνηθισμένο διαγνωστικό OBD-II δεν μπορούσε απλώς να συνδεθεί και να του δώσει τις πληροφορίες που ζητούσε.
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