Mes chers compatriotes, Ce qui se joue en Ukraine nous concerne directement. C’est de notre sécurité à tous dont il est question. Aider l’Ukraine à se défendre, c’est protéger la France et les Français. Si la Russie impose par la brutalité sa volonté à un pays européen, c’est toute l’Europe qui est fragilisée. C’est pourquoi l’Ukraine a encore été au cœur de nos échanges jeudi et vendredi à Dublin, lors du neuvième sommet de la Communauté politique européenne et du Conseil européen informel. Nous y avons montré notre unité autour de deux priorités que je veux partager avec vous ici. La première, c’est d’aider l’Ukraine à passer l’hiver. Les Ukrainiens continuent de résister avec un courage qui force l’admiration. Les derniers échanges avec les émissaires américains l’ont montré : Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Son armée n’avance pas. Elle recule même et subit des pertes considérables. Mais il est clair qu’il fait le pari de faire plier l’Ukraine en multipliant les frappes contre les civils et en cherchant à plonger le pays dans le noir cet hiver. Notre responsabilité est de faire échouer ce pari. Cela veut dire maintenir notre soutien financier et aider l’Ukraine à protéger sa population, ses centrales et ses réseaux électriques. Soyons clairs : ceux qui veulent rationner les moyens de l'Ukraine souhaitent au fond l'obliger à une paix injuste, à sa vulnérabilisation durable, et ainsi, à celle de l'Europe. C'est l'esprit de défaite. C'est la recette pour la guerre d'après. Cela ne peut pas être la position de la France. Notre deuxième priorité c’est de travailler avec l’Ukraine à une paix juste et durable. L’Europe doit y prendre toute sa part, car de cette paix dépend aussi la sécurité de notre continent. Au Conseil européen, hier, nous avons réaffirmé notre unité sur ce point. Au sommet de la Communauté politique européenne, nous avons pris une décision historique. 42 pays ont approuvé, à l’initiative de la France, une déclaration sur les principes qui doivent guider la sécurité de l’Europe. C’est aussi le sens du travail de la Coalition des volontaires, que nous avons lancée début 2025 pour préparer les garanties de sécurité de l’Ukraine. La déclaration adoptée à Paris en début d’année en a posé les bases. Elle prévoit de soutenir l’armée ukrainienne et de préparer une force multinationale qui pourra être déployée après un cessez-le-feu. Un exercice est en cours en Pologne pour montrer que nous sommes prêts à y prendre notre part. Nous nous retrouverons jeudi à Berlin pour poursuivre ce travail. Nous devons maintenant aller plus loin et dire clairement, y compris aux Russes, ce que nous voulons pour l’après-guerre. Nous devons aussi préciser ce que nous attendons des États-Unis pour la sécurité de l’Europe à long terme. Je veux en tout cas dire ici ma conviction que l'Ukraine, qui a la première armée conventionnelle d'Europe, a un rôle clé avec l'OTAN - au sein de laquelle elle a toute sa place. Notre objectif est clair : obtenir une paix juste et solide pour l’Ukraine puis continuer de renforcer, avec tous, un cadre de sécurité commun pour l’Europe. C’est ainsi que nous protégerons dans la durée les Ukrainiens, les Français, et tous les Européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 14, 2026

Αν η Ρωσία επιβάλλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με βία, ολόκληρη η Ευρώπη αποδυναμώνεται.Γι’ αυτό και η Ουκρανία βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των συζητήσεών μας την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Δουβλίνο, κατά τη διάρκεια της ένατης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και της άτυπης συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί, επιδείξαμε την ενότητά μας γύρω από δύο προτεραιότητες, τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας εδώ.Η πρώτη είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντέξει τον χειμώνα. Οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αντιστέκονται με θάρρος που προκαλεί θαυμασμό.Οι τελευταίες συζητήσεις με τους Αμερικανούς απεσταλμένους κατέστησαν σαφές: ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επιθυμεί να διαπραγματευτεί. Ο στρατός του δεν προχωρά. Μάλιστα, υποχωρεί και υφίσταται σημαντικές απώλειες. Είναι όμως σαφές ότι ποντάρει στο να γονατίσει την Ουκρανία, εντείνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι αυτόν τον χειμώνα. Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το στοίχημα θα αποτύχει.Αυτό σημαίνει να διατηρήσουμε την οικονομική μας στήριξη και να βοηθήσουμε την Ουκρανία να προστατεύσει τον λαό της, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτροδότησής της.Ας είμαστε σαφείς: όσοι επιθυμούν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας, τελικά θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, να την αφήσουν μόνιμα ευάλωτη και, ως εκ τούτου, να αφήσουν ευάλωτη και την Ευρώπη. Αυτή είναι μια ηττοπαθής νοοτροπία. Είναι η συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Δεν μπορεί να είναι αυτή η θέση της Γαλλίας.Η δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να συνεργαστούμε με την Ουκρανία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της, διότι η ασφάλεια της ηπείρου μας εξαρτάται επίσης από αυτή την ειρήνη.Στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιβεβαιώσαμε την ενότητά μας σε αυτό το θέμα.Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, λάβαμε μια ιστορική απόφαση. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Γαλλίας, 42 χώρες ενέκριναν μια δήλωση σχετικά με τις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν την ασφάλεια της Ευρώπης.Αυτός είναι και ο σκοπός του έργου της «Συμμαχίας των Προθύμων», την οποία ιδρύσαμε στις αρχές του 2025 για να προετοιμάσουμε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Η δήλωση που υιοθετήθηκε στο Παρίσι νωρίτερα φέτος έθεσε τα θεμέλια. Προβλέπει υποστήριξη προς τον ουκρανικό στρατό και προετοιμασίες για μια πολυεθνική δύναμη που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μετά από κατάπαυση του πυρός. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται άσκηση στην Πολωνία για να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας. Θα συναντηθούμε ξανά στο Βερολίνο την Πέμπτη για να συνεχίσουμε αυτό το έργο.Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε περαιτέρω και να δηλώσουμε με σαφήνεια, μεταξύ άλλων και στους Ρώσους, τι επιθυμούμε για τη μεταπολεμική περίοδο. Πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε τι αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης.Σε κάθε περίπτωση, θέλω να δηλώσω εδώ την πεποίθησή μου ότι η Ουκρανία, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πλευρό του ΝΑΤΟ — έναν χώρο στον οποίο ανήκει πλήρως.Ο στόχος μας είναι σαφής: να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και σταθερή ειρήνη για την Ουκρανία και, στη συνέχεια, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους για την ενίσχυση ενός κοινού πλαισίου ασφάλειας για την Ευρώπη.Έτσι θα προστατεύσουμε μακροπρόθεσμα τους Ουκρανούς, τους Γάλλους και όλους τους Ευρωπαίους».