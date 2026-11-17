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Σουηδία και Βρετανία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με το Κίεβο για τα πυρομαχικά των μαχητικών Gripen
Σουηδία και Βρετανία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με το Κίεβο για τα πυρομαχικά των μαχητικών Gripen
Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Παλ Γιόνσον ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα διαθέσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα της Ουκρανίας το επόμενο έτος
Σουηδία και Βρετανία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία που αφορά τα πυρομαχικά των μαχητικών αεροσκαφών Gripen, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας.
Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Παλ Γιόνσον ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα διαθέσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα της Ουκρανίας το επόμενο έτος.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, δεν ανέφερε τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με την επανεξέταση της παρουσίας των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του γεύματός του με τους υπουργούς της ΕΕ.
Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Παλ Γιόνσον ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα διαθέσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα της Ουκρανίας το επόμενο έτος.
Sweden and Britain signed a deal today to supply the missiles, bombs and spare parts for Ukraine’s Gripens, starting with the first deliveries. https://t.co/xbHePRCyEs— The Defence Blog (@Defence_blog) November 17, 2026
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, δεν ανέφερε τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με την επανεξέταση της παρουσίας των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του γεύματός του με τους υπουργούς της ΕΕ.
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