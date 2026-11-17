Την 1η Δεκεμβρίου θα καταθέσει σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων ο πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ
Την 1η Δεκεμβρίου θα καταθέσει σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων ο πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ
Οι ακροάσεις του Χουάνγκ θα πραγματοποιηθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, της Ειδικής Επιτροπής για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να παραστεί για να δώσει καταθέσεις ενώπιον διαφόρων επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia την Πέμπτη, έπειτα από δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις - εκ των οποίων η μία αφορούσε πρόσωπο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - γεγονός που ήγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας προς την Κίνα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, της Ειδικής Επιτροπής για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής. Παράλληλα, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, θα εμφανιστεί ενώπιον των ίδιων επιτροπών στις 2 Δεκεμβρίου.
«Ανυπομονούμε να ακούσουμε από τον Τζένσεν Χουάνγκ και τον Τιμ Τέτερ ποιος ήταν ο ρόλος τους σε μια πιθανή παραβίαση της εθνικής μας ασφάλειας», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι των επιτροπών, Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλενααρ και Ρικ Κρόφορντ.
«Ο αμερικανικός λαός χρειάζεται απαντήσεις για τον ρόλο του κ. Χουάνγκ και της Nvidia στο να επιτραπεί σε επικίνδυνους παράγοντες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (PRC) να αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα μικροκυκλώματά μας, καθώς και για τον ρόλο ενός πιθανού πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών σε αυτό το σκάνδαλο», κατέληξαν.
Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia την Πέμπτη, έπειτα από δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις - εκ των οποίων η μία αφορούσε πρόσωπο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - γεγονός που ήγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας προς την Κίνα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, της Ειδικής Επιτροπής για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής. Παράλληλα, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, θα εμφανιστεί ενώπιον των ίδιων επιτροπών στις 2 Δεκεμβρίου.
«Ανυπομονούμε να ακούσουμε από τον Τζένσεν Χουάνγκ και τον Τιμ Τέτερ ποιος ήταν ο ρόλος τους σε μια πιθανή παραβίαση της εθνικής μας ασφάλειας», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι των επιτροπών, Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλενααρ και Ρικ Κρόφορντ.
«Ο αμερικανικός λαός χρειάζεται απαντήσεις για τον ρόλο του κ. Χουάνγκ και της Nvidia στο να επιτραπεί σε επικίνδυνους παράγοντες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (PRC) να αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα μικροκυκλώματά μας, καθώς και για τον ρόλο ενός πιθανού πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών σε αυτό το σκάνδαλο», κατέληξαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα