Η εμμονή με το «Toy Jensen» και οι φόβοι ότι η Nvidia έμοιαζε με «αίρεση»

Η προσπάθεια να προστατεύσει τον πατέρα της από το σκάνδαλο

Οι σχέσεις του Τζένσεν με την Άλις είχαν προκαλέσει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ήδη από το 2025, όταν δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για συναντήσεις και κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους

Οι συγκρούσεις με τη νέα προσωρινή CEO

Αποδοχές εκατομμυρίων για τα παιδιά του Χουάνγκ

Η ταχεία άνοδος του γαμπρού του Χουάνγκ

Πέρα από τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά της, οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στον ρόλο που διαδραμάτισε η Μάντισον στην καλλιέργεια της δημόσιας εικόνας του πατέρα της.Η 35χρονη, η οποία εκτελούσε και καθήκοντα προσωπάρχη τουφέρεται να είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάδειξή του σε προσωπικότητα με απήχηση που ξεπερνούσε τον χώρο της τεχνολογίας.Το 2020, η Nvidia άρχισε να χρησιμοποιεί στην επικοινωνιακή της στρατηγική μια ψηφιακή καρτουνίστικη εκδοχή του ιδρυτή της, δημιουργημένη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.Ο χαρακτήρας, γνωστός στο εσωτερικό της εταιρείας ωςενθουσίασε τη Μάντισον, η οποία πίεζε την ομάδα επικοινωνίας να τον χρησιμοποιεί συχνότερα. Σταδιακά, η Nvidia άρχισε να κατασκευάζει κονκάρδες με την εικόνα του, να παρουσιάζει ολογραφικές εκδοχές του σε εκδηλώσεις και να διαθέτει ακόμη και πουλόβερ με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, αξίαςΟι νέοι εργαζόμενοι καλωσορίζονταν με βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο, ενώ ένα τετράλεπτο βίντεο με τον ψηφιακό χαρακτήρα προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του Χουάνγκ στο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia τον Μάρτιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, αρκετοί εργαζόμενοι αισθάνονταν άβολα με αυτή την πρακτική, εκφράζοντας φόβους ότι η εταιρεία άρχιζε να θυμίζει «».Η Nvidia σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο διαφημιστικό της υλικό μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά τις αποκαλύψεις που οδήγησαν στην παραίτηση του Χουάνγκ.Η Μάντισον φέρεται να ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν τη δημόσια εικόνα του, όταν εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο οι πρώτες πληροφορίες για τη σχέση του με τηνΆμεσα, σύμφωνα με πηγές των, προέτρεψε την ομάδα επικοινωνίας της Nvidia να αντικρούσει τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, αξιοποίησε την εταιρεία επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων, την οποία είχε προσλάβει τον Μάιο για τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της οικογένειάς της.Ο 63χρονοςπαραδέχθηκε τελικά ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του,, με την οποία είναι παντρεμένος επί 41 χρόνια.Μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, η Nvidia ανέθεσε προσωρινά τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου στην εκτελεστική αντιπρόεδρο και οικονομική διευθύντρια, μέχρι να βρεθεί οριστικός αντικαταστάτης του.Οι σχέσεις της Κρες με τον πρώην CEO ήταν ήδη τεταμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια συνάντησης με κορυφαία οικονομικά στελέχη της Nvidia τον Αύγουστο, ο Χουάνγκ την είχε χαρακτηρίσει κατά πρόσωπο «σαν ελάφι μπροστά στους προβολείς», υπονοώντας ότι δυσκολευόταν να αντιδράσει.Φέρεται επίσης να την είχε αποκαλέσει «οικονομική διευθύντρια αναφορών», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να τον βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.Η Κρες εργάζεται στη Nvidia από το 2013 και, σύμφωνα με τέσσερις εργαζομένους που μίλησαν στους, είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τημετά την ένταξη της τελευταίας στην εταιρεία το 2020.Οι διαφωνίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε εταιρείες ρομποτικής που προωθούσε η Μάντισον, καθώς και επιχειρηματικές συμφωνίες με εταιρείες κέντρων δεδομένων στις οποίες εμπλεκόταν ο σύζυγός της,Η Μάντισον, η οποία εργάζεται στον τομέα Omniverse της Nvidia, λαμβάνει ετήσιες αποδοχές ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εταιρικό έγγραφο που κατατέθηκε τον Μάιο.Ανήκει επίσης σε μια μικρή ομάδα στελεχών, γνωστή ανεπίσημα ωςη οποία συνόδευε τον Τζένσεν Χουάνγκ στις μετακινήσεις του και αναλάμβανε την προετοιμασία των δημόσιων εμφανίσεών του.Πριν ενταχθεί στην εταιρεία του πατέρα της, η Μάντισον είχε σπουδάσει στο Culinary Institute of America και στο Le Cordon Bleu, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον όμιλο ειδών πολυτελείας LVMH.Ο αδελφός της,, 36 ετών, κατέχει τη θέση διευθυντή διαχείρισης προϊόντων στον τομέα ρομποτικής της Nvidia, με ετήσιες αποδοχές περίπου 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία.Πριν εργαστεί στη Nvidia, είχε ανοίξει δημοφιλές κοκτέιλ μπαρ στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.Στην εταιρεία εργάζεται και ο σύζυγος της Μάντισον,πρώην αθλητής του αλπικού σκι, ο οποίος συγκαταλέγεται στα ανώτερα στελέχη που διαχειρίζονται τις σχέσεις της Nvidia με παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στο Λονδίνο.Ο Καπρέζ εντάχθηκε στη Nvidia το 2024 ως διευθυντής εταιρικής ανάπτυξης και τον Ιανουάριο του 2026 προήχθη σε αντιπρόεδρο.