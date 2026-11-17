«Τουλάχιστον 12 στελέχη αποχώρησαν»: Η κόρη του Χουάνγκ κατηγορείται πως ασκούσε bullying σε εργαζόμενους της Nvidia
«Τουλάχιστον 12 στελέχη αποχώρησαν»: Η κόρη του Χουάνγκ κατηγορείται πως ασκούσε bullying σε εργαζόμενους της Nvidia
Καταγγελίες για φωνές, προσβολές και κρίση πανικού εργαζομένου - Η 35χρονη Μάντισον Χουάνγκ λαμβάνει ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατ. δολαρίων - Οι συγκρούσεις με την προσωρινή CEO Κολέτ Κρες και ο ρόλος της στην προβολή του πατέρα της
Δεν σταματά να απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες ο Τζένσεν Χουάνγκ και η οικογένεια του κι ενώ έχει ήδη παραιτηθεί από την ηγεσία της Nvidia εξαιτίας του σκανδάλου που ξέσπασε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που οι αμερικανικές Αρχές υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
Αυτή τη φορά, οι καταγγελίες αφορούν την 35χρονη κόρη του, Μάντισον Χουάνγκ, η οποία κατέχει τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων στον τεχνολογικό κολοσσό και κατηγορείται από νυν και πρώην εργαζομένους για εκφοβιστική και προσβλητική συμπεριφορά προς συναδέλφους και υφισταμένους της.
Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται μαρτυρίες εργαζομένων, η συμπεριφορά της Μάντισον φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποχώρηση τουλάχιστον 12 σημαντικών στελεχών της εταιρείας. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η 35χρονη συνήθιζε να επιπλήττει με έντονο τρόπο τους εργαζομένους, να φωνάζει κατά τη διάρκεια συσκέψεων και εταιρικών εκδηλώσεων και να έρχεται σε αντιπαράθεση ακόμη και με προϊσταμένους της ή με τον αδελφό της, Σπένσερ, ο οποίος επίσης εργάζεται στη Nvidia.
Παράλληλα, εργαζόμενοι που μίλησαν στους New York Times τη χαρακτήρισαν «απαιτητική και υποτιμητική» προς τους συναδέλφους της, υποστηρίζοντας ότι δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί προσβλητικές εκφράσεις.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αποκαλούσε ορισμένους συναδέλφους της «χρυσόψαρα», όταν ξεχνούσαν κάτι, ενώ χρησιμοποιούσε και τον χαρακτηρισμό «νεκρό πρόσωπο» (dead face) για άλλους εργαζομένους.
Οι καταγγελίες επεκτείνονται και στον ίδιο τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας, όχι μόνο γνώριζε τη συμπεριφορά της κόρης του, αλλά φέρεται και να την ενθάρρυνε. Όπως υποστηρίζουν, ο πρώην CEO απειλούσε εργαζομένους που τον δυσαρεστούσαν ότι θα τους έστελνε την «εξαγριωμένη» Μάντισον, ενώ τους προειδοποιούσε ότι θα έπρεπε να τη φοβούνται.
Ανώτερα στελέχη της Nvidia φέρονται να αισθάνονταν ότι δεν μπορούσαν να διαφωνήσουν μαζί της λόγω της οικογενειακής της σχέσης με τον ιδρυτή της εταιρείας.
Αυτή τη φορά, οι καταγγελίες αφορούν την 35χρονη κόρη του, Μάντισον Χουάνγκ, η οποία κατέχει τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων στον τεχνολογικό κολοσσό και κατηγορείται από νυν και πρώην εργαζομένους για εκφοβιστική και προσβλητική συμπεριφορά προς συναδέλφους και υφισταμένους της.
Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται μαρτυρίες εργαζομένων, η συμπεριφορά της Μάντισον φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποχώρηση τουλάχιστον 12 σημαντικών στελεχών της εταιρείας. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η 35χρονη συνήθιζε να επιπλήττει με έντονο τρόπο τους εργαζομένους, να φωνάζει κατά τη διάρκεια συσκέψεων και εταιρικών εκδηλώσεων και να έρχεται σε αντιπαράθεση ακόμη και με προϊσταμένους της ή με τον αδελφό της, Σπένσερ, ο οποίος επίσης εργάζεται στη Nvidia.
«Τους αποκαλούσε χρυσόψαρα» – Εργαζόμενος φέρεται να υπέστη κρίση πανικούΟι καταγγελίες περιγράφουν ένα ιδιαίτερα πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς σύμφωνα με δύο πρόσωπα που είχαν γνώση συγκεκριμένου περιστατικού, πέρυσι ένας αντιπρόεδρος της ομάδας μάρκετινγκ της Nvidia αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τηλεδιάσκεψη, καθώς φέρεται να υπέστη κρίση πανικού εξαιτίας των έντονων φωνών της Μάντισον.
Παράλληλα, εργαζόμενοι που μίλησαν στους New York Times τη χαρακτήρισαν «απαιτητική και υποτιμητική» προς τους συναδέλφους της, υποστηρίζοντας ότι δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί προσβλητικές εκφράσεις.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αποκαλούσε ορισμένους συναδέλφους της «χρυσόψαρα», όταν ξεχνούσαν κάτι, ενώ χρησιμοποιούσε και τον χαρακτηρισμό «νεκρό πρόσωπο» (dead face) για άλλους εργαζομένους.
Οι καταγγελίες επεκτείνονται και στον ίδιο τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας, όχι μόνο γνώριζε τη συμπεριφορά της κόρης του, αλλά φέρεται και να την ενθάρρυνε. Όπως υποστηρίζουν, ο πρώην CEO απειλούσε εργαζομένους που τον δυσαρεστούσαν ότι θα τους έστελνε την «εξαγριωμένη» Μάντισον, ενώ τους προειδοποιούσε ότι θα έπρεπε να τη φοβούνται.
Ανώτερα στελέχη της Nvidia φέρονται να αισθάνονταν ότι δεν μπορούσαν να διαφωνήσουν μαζί της λόγω της οικογενειακής της σχέσης με τον ιδρυτή της εταιρείας.
Η εμμονή με το «Toy Jensen» και οι φόβοι ότι η Nvidia έμοιαζε με «αίρεση»Πέρα από τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά της, οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στον ρόλο που διαδραμάτισε η Μάντισον στην καλλιέργεια της δημόσιας εικόνας του πατέρα της.
Η 35χρονη, η οποία εκτελούσε και καθήκοντα προσωπάρχη του Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάδειξή του σε προσωπικότητα με απήχηση που ξεπερνούσε τον χώρο της τεχνολογίας.
Το 2020, η Nvidia άρχισε να χρησιμοποιεί στην επικοινωνιακή της στρατηγική μια ψηφιακή καρτουνίστικη εκδοχή του ιδρυτή της, δημιουργημένη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
Ο χαρακτήρας, γνωστός στο εσωτερικό της εταιρείας ως «Toy Jensen», ενθουσίασε τη Μάντισον, η οποία πίεζε την ομάδα επικοινωνίας να τον χρησιμοποιεί συχνότερα. Σταδιακά, η Nvidia άρχισε να κατασκευάζει κονκάρδες με την εικόνα του, να παρουσιάζει ολογραφικές εκδοχές του σε εκδηλώσεις και να διαθέτει ακόμη και πουλόβερ με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, αξίας 178 δολαρίων.
Οι νέοι εργαζόμενοι καλωσορίζονταν με βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο «Toy Jensen», ενώ ένα τετράλεπτο βίντεο με τον ψηφιακό χαρακτήρα προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του Χουάνγκ στο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia τον Μάρτιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, αρκετοί εργαζόμενοι αισθάνονταν άβολα με αυτή την πρακτική, εκφράζοντας φόβους ότι η εταιρεία άρχιζε να θυμίζει «αίρεση».
Η Nvidia σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο διαφημιστικό της υλικό μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά τις αποκαλύψεις που οδήγησαν στην παραίτηση του Χουάνγκ.
Η προσπάθεια να προστατεύσει τον πατέρα της από το σκάνδαλοΗ Μάντισον φέρεται να ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν τη δημόσια εικόνα του Τζένσεν Χουάνγκ, όταν εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο οι πρώτες πληροφορίες για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.
Άμεσα, σύμφωνα με πηγές των New York Times, προέτρεψε την ομάδα επικοινωνίας της Nvidia να αντικρούσει τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, αξιοποίησε την εταιρεία επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων Heller, την οποία είχε προσλάβει τον Μάιο για τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της οικογένειάς της.
Ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε τελικά ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, Λόρι, με την οποία είναι παντρεμένος επί 41 χρόνια.
Οι συγκρούσεις με τη νέα προσωρινή CEOΜετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, η Nvidia ανέθεσε προσωρινά τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου στην εκτελεστική αντιπρόεδρο και οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, μέχρι να βρεθεί οριστικός αντικαταστάτης του.
Οι σχέσεις της Κρες με τον πρώην CEO ήταν ήδη τεταμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια συνάντησης με κορυφαία οικονομικά στελέχη της Nvidia τον Αύγουστο, ο Χουάνγκ την είχε χαρακτηρίσει κατά πρόσωπο «σαν ελάφι μπροστά στους προβολείς», υπονοώντας ότι δυσκολευόταν να αντιδράσει.
Φέρεται επίσης να την είχε αποκαλέσει «οικονομική διευθύντρια αναφορών», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να τον βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Η Κρες εργάζεται στη Nvidia από το 2013 και, σύμφωνα με τέσσερις εργαζομένους που μίλησαν στους New York Times, είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τη Μάντισον μετά την ένταξη της τελευταίας στην εταιρεία το 2020.
Οι διαφωνίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε εταιρείες ρομποτικής που προωθούσε η Μάντισον, καθώς και επιχειρηματικές συμφωνίες με εταιρείες κέντρων δεδομένων στις οποίες εμπλεκόταν ο σύζυγός της, Νίκο Καπρέζ.
Αποδοχές εκατομμυρίων για τα παιδιά του ΧουάνγκΗ Μάντισον, η οποία εργάζεται στον τομέα Omniverse της Nvidia, λαμβάνει ετήσιες αποδοχές ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εταιρικό έγγραφο που κατατέθηκε τον Μάιο.
Ανήκει επίσης σε μια μικρή ομάδα στελεχών, γνωστή ανεπίσημα ως «The Band», η οποία συνόδευε τον Τζένσεν Χουάνγκ στις μετακινήσεις του και αναλάμβανε την προετοιμασία των δημόσιων εμφανίσεών του.
Πριν ενταχθεί στην εταιρεία του πατέρα της, η Μάντισον είχε σπουδάσει στο Culinary Institute of America και στο Le Cordon Bleu, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον όμιλο ειδών πολυτελείας LVMH.
Ο αδελφός της, Σπένσερ Χουάνγκ, 36 ετών, κατέχει τη θέση διευθυντή διαχείρισης προϊόντων στον τομέα ρομποτικής της Nvidia, με ετήσιες αποδοχές περίπου 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία.
Πριν εργαστεί στη Nvidia, είχε ανοίξει δημοφιλές κοκτέιλ μπαρ στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
Η ταχεία άνοδος του γαμπρού του ΧουάνγκΣτην εταιρεία εργάζεται και ο σύζυγος της Μάντισον, Νίκο Καπρέζ, πρώην αθλητής του αλπικού σκι, ο οποίος συγκαταλέγεται στα ανώτερα στελέχη που διαχειρίζονται τις σχέσεις της Nvidia με παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στο Λονδίνο.
Ο Καπρέζ εντάχθηκε στη Nvidia το 2024 ως διευθυντής εταιρικής ανάπτυξης και τον Ιανουάριο του 2026 προήχθη σε αντιπρόεδρο.
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