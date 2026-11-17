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Δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μια εμπλοκή με τουρκικά μαχητικά
Δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μια εμπλοκή με τουρκικά μαχητικά
Δύο τουρκικά μαχητικά F-16 ήταν οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο
Σε νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία η οποία συντηρεί την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Πάνω από το Αιγαίο πέταξαν σήμερα τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνολικά καταγράφηκαν δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, εκ των οποίων 6 από τα F-16 και 4 από τα UAV.
Τα δύο τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα και σε μια περίπτωση, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.
Τα τουρκικά αεροσκάφη που κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προέβησαν επίσης σε εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Όπως ανέφερε το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Πάνω από το Αιγαίο πέταξαν σήμερα τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνολικά καταγράφηκαν δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, εκ των οποίων 6 από τα F-16 και 4 από τα UAV.
Τα δύο τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα και σε μια περίπτωση, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.
Τα τουρκικά αεροσκάφη που κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προέβησαν επίσης σε εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Όπως ανέφερε το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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