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Σκληρές εικόνες: Γυναίκα στον Άγιο Δομίνικο πνίγηκε με κομμάτι κοτόπουλου και πέθανε μπροστά στα μάτια των φίλων της, βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Κριστόμπαλ, όπου η Κάτια Αραούχο έχασε τη ζωή της από ασφυξία, όταν ένα κομμάτι κοτόπουλου σφηνώθηκε στον λαιμό της κατά τη διάρκεια δημοφιλούς διαδικτυακού challenge
Σύμφωνα με το telecino.es, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, όπου η Κάτια Αραούχο έχασε τη ζωή της από ασφυξία, όταν ένα κομμάτι κοτόπουλου σφηνώθηκε στον λαιμό της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Η νεαρή συμμετείχε μαζί με φίλους της σε μια πρόκληση που έχει αποκτήσει δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τους κανόνες, οι συμμετέχοντες παίζουν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και ο νικητής έχει τη δυνατότητα να καταναλώσει όσο περισσότερο φαγητό μπορεί, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να τρέξουν μέχρι ένα προκαθορισμένο σημείο και να επιστρέψουν.
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En San Cristóbal, República Dominicana, la joven Katia Araujo falleció tras atragantarse durante un reto viral de TikTok que mezcla piedra, papel o tijera con comer a toda velocidad, donde el ganador devora alimentos mientras los perdedores corren a un punto acordado y regresan. Se atoró con un trozo de pollo, lo que le provocó asfixia; sus amigos intentaron auxiliarla sin éxito y un vecino la trasladó en camioneta al hospital, donde llegó cadáver. Este caso conmueve a las redes y alerta sobre los riesgos de los desafíos virales en busca de vistas, dónde la diversión no debe poner en peligro la vida ⚠️⚠️..— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 17, 2026
Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, η Αραούχο επιχείρησε να φάει γρήγορα, με αποτέλεσμα να πνιγεί από ένα κομμάτι κοτόπουλου που προκάλεσε απόφραξη του αεραγωγού της.
Καρέ - καρέ ο θάνατος της Αραούχο
Οι φίλοι της αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την επαναφέρουν.
Στη συνέχεια, ένας γείτονας ανέλαβε να τη μεταφέρει με αγροτικό όχημα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όταν η νεαρή έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή.
Ο θάνατος της Κάτια Αραούχο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τις διαδικτυακές προκλήσεις.
Προβληματισμός για τις επικίνδυνες προκλήσεις στα social media
Τέτοιου είδους δοκιμασίες, που συχνά πραγματοποιούνται με στόχο τη συγκέντρωση προβολών και την αύξηση της δημοτικότητας των χρηστών, ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφής σε περιορισμένο χρόνο.
Η συγκεκριμένη τραγωδία αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν η προσπάθεια δημιουργίας περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα συνοδεύεται από δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη ζωή.
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