Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Σιβηρία, νεκροί και οι 17 επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
Ο τοπικός κυβερνήτης Ιλιά Σερέντιουκ ανέφερε την πτώση αεροσκάφους κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο μέσω του επίσημου καναλιού του
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός σπιτιού της περιοχής το αεροσκάφος έχει πιάσει φωτιά και πέφτει. Στη συνέχεια σημειώνεται μία μεγάλη έκρηξη στο βάθος.
🚨An aircraft—reportedly a Russian military Antonov An-12 cargo plane—crashed near the village of #Yagunovo in #Russia's Kemerovo region (Kuzbass). ▪️Kemerovo Region Governor Ilya Seredyuk confirmed on Telegram that an "aviation incident" occurred near Yagunovo and noted that emergency rescue services are working at the scene, though he did not immediately provide details on the aircraft type or casualties. https://t.co/6rYvEt973a— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) November 17, 2026
Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της συντριβής δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες. Ο τοπικός κυβερνήτης Ιλιά Σερέντιουκ ανέφερε την πτώση αεροσκάφους κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο μέσω του επίσημου καναλιού του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων MAX, χωρίς όμως να προσδιορίσει το εμπλεκόμενο αεροσκάφος.
Russian Air Force's Antonov An-12 four-engine turboprop transport plane has crashed in Kemerovo Oblast located in central Russia on Tuesday evening. All 17 personnel who were on board have reportedly perished. According to BAZA, the investigators are currently examining three potential causes for the crash: a fuel pump malfunction, a kerosene leak within an engine nacelle leading to a fire, and a failure of the hydraulic system.— Status-6 (@Archer83Able) November 17, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr