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Ιράν: Αναφορές για αμερικανική επίθεση στο νησί Κεσμ
Ιράν: Αναφορές για αμερικανική επίθεση στο νησί Κεσμ
Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικημένες ή εμπορικές περιοχές, ούτε σε υποδομές, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr
Μια αμερικανική επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ σήμερα δεν προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες ή εμπορικές περιοχές, ούτε σε υποδομές, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χορμοζγκάν.
Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την πλευρά των ΗΠΑ.
Νωρίτερα σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε πως μια έκρηξη ακούστηκε στο Κεσμ.
Το Fars ανέφερε ότι τα αίτια της έκρηξης δεν είναι σαφή.
Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την πλευρά των ΗΠΑ.
Νωρίτερα σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε πως μια έκρηξη ακούστηκε στο Κεσμ.
Το Fars ανέφερε ότι τα αίτια της έκρηξης δεν είναι σαφή.
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