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Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο αγόρι, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Γάζα
Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο αγόρι, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Γάζα
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «πολλούς τρομοκράτες» και όσον αφορά το εξάχρονο αγοράκι, δήλωσε ότι δεν έχει «γνώση ενός τέτοιου συμβάντος»
Ισραηλινοί πυροβολισμοί και πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο έξι Παλαιστινίων, περιλαμβανομένου ενός εξάχρονου αγοριού, στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακα.
Πυρά του ισραηλινού στρατού σκότωσαν δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο εξάχρονος Εγιάς ελ Νίμιμ, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στην ανατολική Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί.
Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν δυτικά του καταυλισμού της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.
Στον νότο, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ο ένας σε βομβαρδισμό νότια της Χαν Γιούνις και ο άλλος από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Τα κυριότερα νοσοκομεία που παρέλαβαν τις σορούς των θυμάτων επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες αυτές.
Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι έπληξε «πολλούς τρομοκράτες στις περιοχές αυτές», χωρίς να δίνει προς το παρόν περισσότερες διευκρινίσεις.
Όσον αφορά το εξάχρονο αγοράκι, ο στρατός δήλωσε ότι δεν έχει «γνώση ενός τέτοιου συμβάντος».
Τον Οκτώβριο του 2025 κατάπαυση πυρός σταμάτησε τις κυριότερες εχθροπραξίες στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, αλλά δεν σταμάτησε τις ισραηλινές επιθέσεις ούτε εξασφάλισε τον αφοπλισμό της ισλαμιστικής οργάνωσης.
Οι αρχές υγείας της Γάζας λένε πως τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ θρηνεί την απώλεια επτά στρατιωτών και ενός πολίτη.
Οι παλαιστινιακές αρχές λένε πως περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική εκστρατεία που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Γάζας αφότου μαχητές από την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ στην επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.
Πυρά του ισραηλινού στρατού σκότωσαν δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο εξάχρονος Εγιάς ελ Νίμιμ, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στην ανατολική Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί.
Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν δυτικά του καταυλισμού της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.
Israeli forces killed six people across the Gaza Strip on Tuesday, including a six-year-old boy, the civil defense agency and hospitals in the war-ravaged Palestinian territory told AFP https://t.co/xPE0EoZ0TU https://t.co/bNZNJTgcnU— Arab News (@arabnews) November 17, 2026
Στον νότο, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ο ένας σε βομβαρδισμό νότια της Χαν Γιούνις και ο άλλος από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Τα κυριότερα νοσοκομεία που παρέλαβαν τις σορούς των θυμάτων επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες αυτές.
Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι έπληξε «πολλούς τρομοκράτες στις περιοχές αυτές», χωρίς να δίνει προς το παρόν περισσότερες διευκρινίσεις.
Όσον αφορά το εξάχρονο αγοράκι, ο στρατός δήλωσε ότι δεν έχει «γνώση ενός τέτοιου συμβάντος».
Τον Οκτώβριο του 2025 κατάπαυση πυρός σταμάτησε τις κυριότερες εχθροπραξίες στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, αλλά δεν σταμάτησε τις ισραηλινές επιθέσεις ούτε εξασφάλισε τον αφοπλισμό της ισλαμιστικής οργάνωσης.
Οι αρχές υγείας της Γάζας λένε πως τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ θρηνεί την απώλεια επτά στρατιωτών και ενός πολίτη.
Οι παλαιστινιακές αρχές λένε πως περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική εκστρατεία που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Γάζας αφότου μαχητές από την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ στην επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.
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