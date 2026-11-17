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Σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στον Βόλο, συνελήφθησαν οι γονείς του
Σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στον Βόλο, συνελήφθησαν οι γονείς του
Ο ανήλικος φέρεται να ήπιε τουλάχιστον επτά βότκες και δύο ενεργειακά ποτά
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος σε νοσοκομείο του Βόλου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την περιοχή της Αργαλαστής Πηλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να ήπιε τουλάχιστον επτά βότκες και δύο ενεργειακά ποτά.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του παιδιού, ενώ εξετάζεται αν ο 12χρονος προμηθεύτηκε τα αλκοολούχα ποτά από κάποια κάβα ή τα κατανάλωσε σε κάποιο κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να ήπιε τουλάχιστον επτά βότκες και δύο ενεργειακά ποτά.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του παιδιού, ενώ εξετάζεται αν ο 12χρονος προμηθεύτηκε τα αλκοολούχα ποτά από κάποια κάβα ή τα κατανάλωσε σε κάποιο κατάστημα.
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