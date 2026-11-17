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Τραυματίστηκαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος μετά από αναταράξεις σε πτήση της Jetblue με προορισμό τη Φλόριντα
Τραυματίστηκαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος μετά από αναταράξεις σε πτήση της Jetblue με προορισμό τη Φλόριντα
Οι πρώτες αναφορές για τραυματίες έγιναν λίγο πριν τις 6:30 π.μ. από την πτήση 1717 της JetBlue, η οποία έφτανε από το Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο
Επιβάτες και μέλη του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας JetBlue τραυματίστηκαν μετά από αναταράξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ στη Φλόριντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι πρώτες αναφορές για τραυματίες έγιναν λίγο πριν τις 6:30 π.μ. από την πτήση 1717 της JetBlue, η οποία έφτανε από το Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο.
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 6:58 π.μ. και κατευθύνθηκε στον Τερματικό Σταθμό 3, όπου το προσωπικό της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Σερίφη του Μπρόουαρντ βρισκόταν σε ετοιμότητα για να εξετάσει όσους ανέφεραν τραυματισμούς. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής και Διάσωσης εντόπισε πέντε άτομα που ανέφεραν τραυματισμούς ή χρειάζονταν ιατρική αξιολόγηση», ανέφερε η ομάδα διάσωσης.
Οι τραυματισμένοι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αρνήθηκαν τη μεταφορά σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο αεροσκάφος.
Η JetBlue επιβεβαίωσε ότι η πτήση 1717 αντιμετώπισε αναταράξεις και ότι ιατρικό προσωπικό εξέτασε επιβάτες και μέλη του πληρώματος. «Η ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματός μας παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι πρώτες αναφορές για τραυματίες έγιναν λίγο πριν τις 6:30 π.μ. από την πτήση 1717 της JetBlue, η οποία έφτανε από το Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο.
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 6:58 π.μ. και κατευθύνθηκε στον Τερματικό Σταθμό 3, όπου το προσωπικό της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Σερίφη του Μπρόουαρντ βρισκόταν σε ετοιμότητα για να εξετάσει όσους ανέφεραν τραυματισμούς. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής και Διάσωσης εντόπισε πέντε άτομα που ανέφεραν τραυματισμούς ή χρειάζονταν ιατρική αξιολόγηση», ανέφερε η ομάδα διάσωσης.
Οι τραυματισμένοι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αρνήθηκαν τη μεταφορά σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο αεροσκάφος.
Η JetBlue επιβεβαίωσε ότι η πτήση 1717 αντιμετώπισε αναταράξεις και ότι ιατρικό προσωπικό εξέτασε επιβάτες και μέλη του πληρώματος. «Η ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματός μας παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.
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