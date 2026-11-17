Τα 14 χρόνια θα είναι πολλά για την Εθνική Ελλάδας. Η απόσταση δηλαδή ανάμεσα στο Euro 2028 και την προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση που έλαβε μέρος η «γαλανόλευκη» και ήταν η τελική φάση του Μουντιάλ το 2014.



Από τους αγώνες στη Βραζιλία και μετά, η Ελλάδα δεν έχει συμμετάσχει ξανά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρά μόνο σε προκριματικά. Στα... πόδια των παικτών και στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρίσκεται αυτό για να αλλάξει. Η πορεία στο Nations League, η 3η θέση (με 11 βαθμούς μάλιστα) δίνει ορισμένα πλεονεκτήματα.

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Το πιο σημαντικό πως η Ελλάδα μπήκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και αποφεύγει όλη την πρώτη γραμμή των σπουδαίων εθνικών ομάδων, που θα μπορούσαν να είναι απέναντί της. Από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Αγγλία έως την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Αλλά και όχι μόνο. Ιταλία, Δανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία συμπληρώνουν τη 12άδα του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.



Οι αντίπαλοι της Εθνικής θα προκύψουν από τα υπόλοιπα. Μια ομάδα από κάθε γκρουπ. Η Εθνική θα είναι σε όμιλο με πέντε ομάδες. Την πρόκριση για την τελική φάση θα πάρουν οι 12 πρώτες αλλά και οι 8 καλύτερες δεύτερες. Σε όσα γκρουπ όμως υπάρχουν πέντε ομάδες, η συγκομιδή που θα έχει η δεύτερη στη βαθμολογία από την πέμπτη (βαθμοί και γκολ) θα αφαιρείται προκειμένου να υπολογιστεί αν θα είναι στην καλύτερη 8άδα.



Υπάρχει μια εκκρεμότητα που θα λυθεί απόψε (21:45) στον αγώνα της Ιρλανδίας με το Κόσοβο για το Nations League. Ο νικητής θα είναι στο pot 2 και ο ηττημένος στο 3.

🚨 EURO 2028 host nations will not have four guaranteed spots, and all four will enter qualifiers: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - Pot 1 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - Pot 2 🇮🇪 Ireland - Pot 2/3 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland - Pot 3 ✅ Two spots at EURO 2028 are reserved for the best-ranked host nations that fail to qualify as group winners or as the eight best runners-up. — Football Rankings (@FootRankings) November 17, 2026

Τα γκρουπ δυναμικότητας



1o γκρουπ: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Κροατία



2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία



3ο γκρουπ: Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Ισλανδία.



4ο γκρουπ: Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο.



5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν



Το σύστημα πρόκρισης



Οι διοργανώτριες του Euro 2028 δηλαδή οι Αγγλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Σκωτία και Ουαλία θα κληρωθούν σε ξεχωριστούς ομίλους, θα είναι 12 τα γκρουπ συνολικά.



Οι 20 ομάδες θα προκύψουν από τις 12 νικήτριες και τις 8 καλύτερες δεύτερες. Δύο θέσεις στην τελική φάση θα καταληφθούν από τις δύο καλύτερες, στη βαθμολογία, διοργανώτριες χώρες που δεν θα έχουν προκριθεί ούτε ως νικήτριες ομίλων ούτε ως καλύτερες δεύτερες.



Οι υπόλοιπες θέσεις θα καθοριστούν μέσω αγώνων μπαράζ μεταξύ των υπόλοιπων δεύτερων των προκριματικών ομίλων και των καλύτερων νικητριών των ομίλων του επόμενου Nations League.



Η κλήρωση στο Μπέλφαστ και το πρόγραμμα

Η αρχή και επίσημα θα γίνει στο Μπέλφαστ, όπου στις 6 Δεκεμβρίου 2026 θα γίνει η κλήρωση των προκριματικών. Το event θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.



Το πρόγραμμα έχει ως εξής:



Προκριματικά (Φάση Ομίλων): 26-27 Μαρτίου-14-16 Νοεμβρίου 2027 (12 όμιλοι των 4 ή 5 ομάδων)



Play-offs Προκριματικών: Μάρτιος 2028 (έως 28 Μαρτίου)



Εναρκτήριος Αγώνας του Euro 2028: 9 Ιουνίου 2028, Κάρντιφ, Ουαλία (στο National Stadium)



Φάση των 16: 24-27 Ιουνίου 2028 σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία



Ημιτελικοί: 4-5 Ιουλίου 2028, Λονδίνο (Γουέμπλεϊ)



Τελικός: 9 Ιουλίου 2028, Λονδίνο (Γουέμπλεϊ)



Η τελική φάση φιλοξενείται στην Αγγλία, την Σκωτία, την Ουαλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε 9 γήπεδα και 8 πόλεις. Στο Λονδίνο (Γουέμπλεϊ, γήπεδο Τότεναμ), Μάντσεστερ (Etihad), Λίβερπουλ (Χιλ Ντίκινσον), Νιουκάστλ (Σεντ Τζέιμς Παρκ), Μπέρμινγχαμ (Βίλα Παρκ), Γλασκόβη (Χάμπντεν Παρκ), Κάρντιφ (National Stadium), Δουβλίνο (Αρένα του Δουβλίνου).