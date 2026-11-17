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Αεροσκάφος της British Airways βγήκε εκτός διαδρόμου στο Χίθροου και κόλλησε στη λάσπη
Αεροσκάφος της British Airways βγήκε εκτός διαδρόμου στο Χίθροου και κόλλησε στη λάσπη
Το Boeing 787-10 Dreamliner επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λάγος της Νιγηρίας – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου
Αεροσκάφος της British Airways βγήκε από τον τροχόδρομο στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με τον μπροστινό τροχό του να καταλήγει στο λασπωμένο γρασίδι.
Πρόκειται για ένα Boeing 787-10 Dreamliner, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση BA75 από το Λονδίνο προς το Λάγος της Νιγηρίας, με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 10:10 το πρωί.
Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν τον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους ακινητοποιημένο μέσα στη λάσπη, εκτός του τροχοδρόμου.
Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
«Βοηθάμε ένα αεροσκάφος να επιστρέψει στη θέση στάθμευσής του, αφού βγήκε από τον τροχόδρομο νωρίτερα σήμερα το πρωί», ανέφερε.
«Κανείς δεν τραυματίστηκε και παρέχουμε υποστήριξη στην εμπλεκόμενη αεροπορική εταιρεία. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη γενικότερη λειτουργία του αεροδρομίου», πρόσθεσε.
Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν το αεροσκάφος εκτός τροχοδρόμου.
Πρόκειται για ένα Boeing 787-10 Dreamliner, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση BA75 από το Λονδίνο προς το Λάγος της Νιγηρίας, με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 10:10 το πρωί.
Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν τον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους ακινητοποιημένο μέσα στη λάσπη, εκτός του τροχοδρόμου.
Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
«Βοηθάμε ένα αεροσκάφος να επιστρέψει στη θέση στάθμευσής του, αφού βγήκε από τον τροχόδρομο νωρίτερα σήμερα το πρωί», ανέφερε.
«Κανείς δεν τραυματίστηκε και παρέχουμε υποστήριξη στην εμπλεκόμενη αεροπορική εταιρεία. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη γενικότερη λειτουργία του αεροδρομίου», πρόσθεσε.
Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν το αεροσκάφος εκτός τροχοδρόμου.
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