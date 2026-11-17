Διασώθηκε το πλήρωμα του τάνκερ Gas Husky που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα
Διασώθηκε το πλήρωμα του τάνκερ Gas Husky που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το πλοίο μετέφερε 3.400 μετρικούς τόνους υγραερίου - Το πλήρωμα μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στην πόλη Βάρνα
Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι τα 19 μέλη πληρώματος του τάνκερ Gas Husky διασώθηκαν και περισυνελλέγησαν από τη σωσίβια λέμβο. Μεταφέρθηκαν σε αεροπορική βάση στην πόλη Βάρνα.
Το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το τάνκερ μεταφοράς υγραερίου (LPG) βυθίστηκε ανοικτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα μερικές δεκάδες μίλια από το σημείο όπου ένα άλλο πλοίο βυθίστηκε έπειτα από επίθεση με drone χθες.
Το υπό Λιβεριανή σημαία Gas Husky εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά βυθίστηκε σε απόσταση 50 μιλίων ανατολικά της Μπιάλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το πλοίο μετέφερε 3.400 μετρικούς τόνους υγραερίου όταν βυθίστηκε. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, με έδρα την Ελλάδα, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.
Η αιτία του περιστατικού, που συνέβη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας, δεν είναι γνωστή.
Ο Μάριο Σμάρκοφ, περιφερειάρχης της Βάρνας, δήλωσε πως δεν έχει καταγραφεί μόλυνση στην περιοχή.
Χθες, Δευτέρα, φορτηγό πλοίο με φορτίο σιτηρών βυθίστηκε περίπου 40 ναυτικά μίλια ανοικτά της ίδιας περιοχής της Μαύρης Θάλασσας έπειτα από επίθεση με drone.
Το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το τάνκερ μεταφοράς υγραερίου (LPG) βυθίστηκε ανοικτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα μερικές δεκάδες μίλια από το σημείο όπου ένα άλλο πλοίο βυθίστηκε έπειτα από επίθεση με drone χθες.
Το υπό Λιβεριανή σημαία Gas Husky εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά βυθίστηκε σε απόσταση 50 μιλίων ανατολικά της Μπιάλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το πλοίο μετέφερε 3.400 μετρικούς τόνους υγραερίου όταν βυθίστηκε. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, με έδρα την Ελλάδα, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.
Η αιτία του περιστατικού, που συνέβη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας, δεν είναι γνωστή.
Ο Μάριο Σμάρκοφ, περιφερειάρχης της Βάρνας, δήλωσε πως δεν έχει καταγραφεί μόλυνση στην περιοχή.
Χθες, Δευτέρα, φορτηγό πλοίο με φορτίο σιτηρών βυθίστηκε περίπου 40 ναυτικά μίλια ανοικτά της ίδιας περιοχής της Μαύρης Θάλασσας έπειτα από επίθεση με drone.
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