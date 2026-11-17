

Τι απαντά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας



«Παραιτήσου αν έχεις έστω και λίγη αξιοπρέπεια»

Can you really be this big of an off the job jerk @SecMullinDHS ? Can we please get a real DHS Secretary who isn’t just there for the perks? Hanging in a luxury suite of a shipping company with celebs while the little people stuck sleeping on floors in airports? Get outta there! Resign if you have any decency. — Barbara Comstock (@BarbaraComstock) November 17, 2026



Και ο διευθυντής του FBI στο στόχαστρο για κυβερνητικές πτήσεις

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υπερασπίστηκε τον Μάλιν, υποστηρίζοντας ότι η χρήση κυβερνητικού αεροσκάφους ήταν απολύτως νόμιμη και προβλέπεται από τις υποχρεώσεις της θέσης του.«Ο υπουργός Μάλιν υποχρεούται βάσει νόμου να ταξιδεύει με κυβερνητικό αεροσκάφος. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβασή του σε ασφαλείς επικοινωνίες και να μπορεί να ανταποκριθεί στη συνταγματική του υποχρέωση για τη συνέχεια της κυβερνητικής λειτουργίας σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στη New York Post.Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «για οποιαδήποτε πτήση δεν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του ως υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, πληρώνει προσωπικά».Ο Μάλιν ρωτήθηκε για το επίμαχο ταξίδι το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC. Υποστήριξε ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό ή απρεπές, ενώ επέμεινε ότι στη σουίτα του Μπορντελόν δεν συζητήθηκαν επαγγελματικά ζητήματα.Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Βιρτζίνια, Μπάρμπαρα Κόμστοκ (Barbara Comstock), η οποία επιτέθηκε δημόσια στον υπουργό μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.«Είναι δυνατόν να είσαι τόσο μεγάλος κόπανος εκτός υπηρεσίας, υπουργέ Μάλιν; Μπορούμε, επιτέλους, να αποκτήσουμε έναν πραγματικό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας που να μη βρίσκεται στη θέση του μόνο για τα προνόμια;» έγραψε.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία του υπουργού στην πολυτελή σουίτα της ναυτιλιακής εταιρείας, την ώρα που πολλοί επιβάτες αναγκάζονταν να διανυκτερεύσουν στα αεροδρόμια.«Κάθεσαι σε πολυτελή σουίτα ναυτιλιακής εταιρείας μαζί με διασημότητες, ενώ οι απλοί πολίτες κοιμούνται στα πατώματα των αεροδρομίων; Φύγε από εκεί! Παραιτήσου, αν έχεις έστω και λίγη αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.Η υπόθεση Μάλιν δεν είναι η πρώτη που προκαλεί αντιδράσεις για τη χρήση κυβερνητικών αεροσκαφών από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.Ανάλογη κριτική έχει δεχθεί και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), για τη χρήση κρατικού αεροσκάφους σε ταξίδια αναψυχής.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Δεκέμβριο, κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με πολλαπλές μετακινήσεις του Πατέλ με κυβερνητικό αεροσκάφος αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.Οι δύο υποθέσεις έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη χρήση κρατικών μέσων μεταφοράς από κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα όταν οι μετακινήσεις τους συνδέονται με προσωπικές δραστηριότητες.