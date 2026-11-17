New York Post: Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ πέταξε με αεροπλάνο για να δει αγώνα ποδοσφαίρου, παρά το χάος στα αεροδρόμια
O Μαρκγουέιν Μάλιν χρησιμοποίησε κυβερνητικό αεροσκάφος για να μεταβεί στην Ουάσιγκτον, ενώ χιλιάδες πολίτες ήταν καθηλωμένοι - «Παραιτήσου, αν έχεις αξιοπρέπεια», έγραψε βουλευτής των Ρεπουμπλικανών
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της New York Post, ο Μάλιν ταξίδεψε το Σάββατο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των LSU Tigers με τους Texas Longhorns, μόλις μία ημέρα αφότου ο ίδιος και ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, είχαν επιχειρήσει να εξηγήσουν δημόσια τα προβλήματα που επηρέασαν σχεδόν 15.000 επιβάτες.
Μάλιστα, όταν δημοσιογράφος έθεσε τη σχετική ερώτηση στον Μάλιν, στον αέρα εκπομπής, εκείνος προσπάθησε να απαντήσει όμως η αμηχανία του ήταν τόσο έντονη που έχανε τα λόγια του.
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BREAKING: In a stunning moment, CNBC Trump friendly host Joe Kernen just left Markwayne Mullin SPEECHLESS after exposing Mullin for taking a private plane to a college football game while the rest of America was grounded. Holy smokes. Every American needs to see this. https://t.co/Eo8GNBgTIr— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) November 17, 2026
Η χρονική συγκυρία προκάλεσε επικρίσεις, καθώς μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών παρέμενε εγκλωβισμένος στα αεροδρόμια λόγω της τεχνικής δυσλειτουργίας, για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Πέρα από τη χρήση του κυβερνητικού αεροσκάφους, αντιδράσεις προκάλεσε και η παρουσία του Αμερικανού υπουργού σε πολυτελή σουίτα του γηπέδου.
Σε πολυτελή σουίτα επιχειρηματία με κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων
Ο Μάλιν εθεάθη να παρακολουθεί τον αγώνα από τη σουίτα του Μπεν Μπορντελόν, διευθύνοντος συμβούλου της Bollinger Shipping, εταιρείας που έχει εξασφαλίσει κυβερνητικές συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
Markwayne Mullin took his government plane to LSU-Texas game as thousands were stranded in FAA ground stoppage https://t.co/mcbmyuLLdS https://t.co/rI0vJA3y8C— New York Post (@nypost) November 17, 2026
Η παρουσία του υπουργού στον ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας του επιχειρηματία προκάλεσε ερωτήματα για τη σχέση κυβερνητικών αξιωματούχων με εταιρείες που αναλαμβάνουν μεγάλα κρατικά έργα.
Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαγγελματική συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υπερασπίστηκε τον Μάλιν, υποστηρίζοντας ότι η χρήση κυβερνητικού αεροσκάφους ήταν απολύτως νόμιμη και προβλέπεται από τις υποχρεώσεις της θέσης του.
Τι απαντά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ο υπουργός Μάλιν υποχρεούται βάσει νόμου να ταξιδεύει με κυβερνητικό αεροσκάφος. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβασή του σε ασφαλείς επικοινωνίες και να μπορεί να ανταποκριθεί στη συνταγματική του υποχρέωση για τη συνέχεια της κυβερνητικής λειτουργίας σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στη New York Post.
Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «για οποιαδήποτε πτήση δεν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του ως υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, πληρώνει προσωπικά».
Ο Μάλιν ρωτήθηκε για το επίμαχο ταξίδι το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC. Υποστήριξε ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό ή απρεπές, ενώ επέμεινε ότι στη σουίτα του Μπορντελόν δεν συζητήθηκαν επαγγελματικά ζητήματα.
Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Βιρτζίνια, Μπάρμπαρα Κόμστοκ (Barbara Comstock), η οποία επιτέθηκε δημόσια στον υπουργό μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.
«Παραιτήσου αν έχεις έστω και λίγη αξιοπρέπεια»
«Είναι δυνατόν να είσαι τόσο μεγάλος κόπανος εκτός υπηρεσίας, υπουργέ Μάλιν; Μπορούμε, επιτέλους, να αποκτήσουμε έναν πραγματικό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας που να μη βρίσκεται στη θέση του μόνο για τα προνόμια;» έγραψε.
Can you really be this big of an off the job jerk @SecMullinDHS ? Can we please get a real DHS Secretary who isn’t just there for the perks? Hanging in a luxury suite of a shipping company with celebs while the little people stuck sleeping on floors in airports? Get outta there! Resign if you have any decency.— Barbara Comstock (@BarbaraComstock) November 17, 2026
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία του υπουργού στην πολυτελή σουίτα της ναυτιλιακής εταιρείας, την ώρα που πολλοί επιβάτες αναγκάζονταν να διανυκτερεύσουν στα αεροδρόμια.
«Κάθεσαι σε πολυτελή σουίτα ναυτιλιακής εταιρείας μαζί με διασημότητες, ενώ οι απλοί πολίτες κοιμούνται στα πατώματα των αεροδρομίων; Φύγε από εκεί! Παραιτήσου, αν έχεις έστω και λίγη αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.
Η υπόθεση Μάλιν δεν είναι η πρώτη που προκαλεί αντιδράσεις για τη χρήση κυβερνητικών αεροσκαφών από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.
Και ο διευθυντής του FBI στο στόχαστρο για κυβερνητικές πτήσεις
Ανάλογη κριτική έχει δεχθεί και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), για τη χρήση κρατικού αεροσκάφους σε ταξίδια αναψυχής.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Δεκέμβριο, κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με πολλαπλές μετακινήσεις του Πατέλ με κυβερνητικό αεροσκάφος αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι δύο υποθέσεις έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη χρήση κρατικών μέσων μεταφοράς από κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα όταν οι μετακινήσεις τους συνδέονται με προσωπικές δραστηριότητες.
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