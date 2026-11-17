Εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κεσμ μετά την επίθεση με drones στο Μπαχρέιν, αναφορές για αμερικανικά πλήγματα
Εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κεσμ μετά την επίθεση με drones στο Μπαχρέιν, αναφορές για αμερικανικά πλήγματα
Καπνοί υψώθηκαν από το νησί στα Στενά του Ορμούζ – Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν, αλλά η CENTCOM αναφέρει ότι τα drones αναχαιτίστηκαν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές
Εκρήξεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή, λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες τοπικές πληροφορίες, οι εκρήξεις στο νησί ενδέχεται να προκλήθηκαν από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.
Νωρίτερα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού συστήματος ραντάρ στο Μπαχρέιν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι στόχευσαν εγκατάσταση στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.
Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ ούτε τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.
Η τοποθέτηση της CENTCOM ακολούθησε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν στοχοποιήσει αμερικανικό σύστημα ραντάρ στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.
Νωρίτερα, οι Αρχές του Μπαχρέιν είχαν επίσης ανακοινώσει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέρριψαν τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες τοπικές πληροφορίες, οι εκρήξεις στο νησί ενδέχεται να προκλήθηκαν από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.
NEW: U.S. forces struck an Iranian air defense missile launcher in the Nariman area of Qeshm Island.— Open Source Intel (@Osint613) November 17, 2026
At least six strikes reported.
IRGC will probably issue a statement shortly. pic.twitter.com/BygtZkCTTQ
Νωρίτερα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού συστήματος ραντάρ στο Μπαχρέιν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι στόχευσαν εγκατάσταση στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.
Αναχαιτίστηκαν τα ιρανικά drones λέει η CENTCOMΗ Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πολλά drones επίθεσης μίας κατεύθυνσης, τα οποία εκτοξεύθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν προς το Μπαχρέιν, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.
🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed its drones hit a U.S. military radar system at a base in Bahrain early this morning. This is FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 17, 2026
✅ FACT: Multiple Iranian one-way attack drones launched by the IRGC today towards Bahrain were intercepted… pic.twitter.com/xMnLdFMSEs
Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ ούτε τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.
Η τοποθέτηση της CENTCOM ακολούθησε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν στοχοποιήσει αμερικανικό σύστημα ραντάρ στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.
Νωρίτερα, οι Αρχές του Μπαχρέιν είχαν επίσης ανακοινώσει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέρριψαν τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
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