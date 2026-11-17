Καπνοί υψώθηκαν από το νησί στα Στενά του Ορμούζ – Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν, αλλά η CENTCOM αναφέρει ότι τα drones αναχαιτίστηκαν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές

Εκρήξεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή, λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν.



Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες τοπικές πληροφορίες, οι εκρήξεις στο νησί ενδέχεται να προκλήθηκαν από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.









Νωρίτερα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού συστήματος ραντάρ στο Μπαχρέιν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι στόχευσαν εγκατάσταση στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.



Αναχαιτίστηκαν τα ιρανικά drones λέει η CENTCOM Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πολλά drones επίθεσης μίας κατεύθυνσης, τα οποία εκτοξεύθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν προς το Μπαχρέιν, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.







Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ ούτε τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.



Η τοποθέτηση της CENTCOM ακολούθησε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν στοχοποιήσει αμερικανικό σύστημα ραντάρ στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα.



Νωρίτερα, οι Αρχές του Μπαχρέιν είχαν επίσης ανακοινώσει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέρριψαν τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.