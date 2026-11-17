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Συνετρίβη μαχητικό MiG-29 στη Σερβία, νεκρός ο 53χρονος πιλότος, δείτε βίντεο
Συνετρίβη μαχητικό MiG-29 στη Σερβία, νεκρός ο 53χρονος πιλότος, δείτε βίντεο
Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη Στάρα Πάζοβα, περίπου 31 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου
Ο 53χρονος Σέρβος στρατιωτικός πιλότος, Γκόραν Μπουλάιτς, έχασε τη ζωή του την Τρίτη (17/11), όταν το μαχητικό του αεροσκάφος MiG-29 του συνετρίβη σε ένα χωράφι βορειοδυτικά του Βελιγραδίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σερβίας.
Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη Στάρα Πάζοβα, περίπου 31 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου. Οι Αρχές της Σερβίας διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.
Το αεροσκάφος ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία της αεροπορικής βάσης Μπατάινιτσα
Η Σερβική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 14 μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, τα οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ 1987 και 1991. Η Σερβία σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον στόλο των MiG-29 με 12 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Dassault Rafale F4, τα οποία θα αγοραστούν το 2024 έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2028.
Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη Στάρα Πάζοβα, περίπου 31 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου. Οι Αρχές της Σερβίας διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.
Το αεροσκάφος ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία της αεροπορικής βάσης Μπατάινιτσα
A FATAL FLIGHT - Pilot killed after Serbian MiG-29 fighter jet crashes near Belgrade Firefighters battled flames engulfing the wreckage. The cause of the crash remains unknown at the time of publication. https://t.co/tuYOm9fXE5— Viory Video (@vioryvideo) November 17, 2026
Από την ανεξαρτησία της Σερβίας το 2006, οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν υποστεί 14 αεροπορικά ατυχήματα, με συνολικά 17 θανάτους, στα οποία εμπλέκονται 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
🇷🇸 A Serbian Army MiG-29 fighter jet crashed in a field near Belgrade, killing its pilot. https://t.co/w0Cq2wyFls— kos_data (@kos_data) November 17, 2026
Η Σερβική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 14 μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, τα οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ 1987 και 1991. Η Σερβία σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον στόλο των MiG-29 με 12 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Dassault Rafale F4, τα οποία θα αγοραστούν το 2024 έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2028.
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