Μετά από περίπου 13 ώρες αναμονής, ελικόπτερο έφτασε στην περιοχή και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Η άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε περίπου 18 ώρες μετά την επίθεση.Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ο ΜακΚί είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στους σπονδύλους, σοβαρές κακώσεις στα εσωτερικά όργανα, συνθλιπτικά τραύματα στο έντερο και εκτεταμένο τραύμα στην πλάτη. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για 19 ημέρες προτού μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επίθεση, το ζευγάρι εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της περιπέτειας. Ο Σάμιουελ ασχολήθηκε με την κεραμική, την οποία περιγράφει ως θεραπευτική δραστηριότητα, ενώ δημιούργησε και μια πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την αγορά skateboard για παιδιά που έχουν ανάγκη.Το ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν κατηγορεί τον ιπποπόταμο για την επίθεση, εκτιμώντας ότι το ζώο προσπαθούσε να προστατεύσει την περιοχή του και τα μικρά του. Μάλιστα, η φωτογραφία του συγκεκριμένου ιπποπόταμου, την οποία είχε τραβήξει ο ΜακΚί λίγο πριν από την επίθεση, εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένη στο σπίτι τους.