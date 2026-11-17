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Άγρια επίθεση ιπποπόταμου σε άνδρα που έκανε σαφάρι στη Μποτσουάνα, η σύζυγoς έπεσε πάνω στο ζώο και τον έσωσε
Άγρια επίθεση ιπποπόταμου σε άνδρα που έκανε σαφάρι στη Μποτσουάνα, η σύζυγoς έπεσε πάνω στο ζώο και τον έσωσε
Ο 31χρονος δέχθηκε επίθεση από θηλυκό ιπποπόταμο που προστάτευε τα μικρά του - Το ζευγάρι βρισκόταν σε ταξίδι του μέλιτος στο Δέλτα του Οκαβάνγκο όταν συνέβη η επίθεση
Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 31χρονος Αμερικανός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος στη Μποτσουάνα, όταν δέχθηκε επίθεση από ιπποπόταμο και υπέστη σοβαρά τραύματα. Η σύζυγός του, Άννα, όρμησε πάνω στο τεράστιο ζώο και το χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο, καταφέρνοντας να το κάνει να τον αφήσει.
Ο Σάμιουελ ΜακΚί και η 31χρονη Άννα είχαν παντρευτεί στην Πορτογαλία μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα, μετά από σχέση 13 ετών. Για τον μήνα του μέλιτος επέλεξαν το περίφημο Δέλτα του Οκαβάνγκο, στη Μποτσουάνα, όπου συμμετείχαν σε σαφάρι και περιηγήσεις στη φύση.
Το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν το ζευγάρι επιβιβάστηκε μαζί με τον ξεναγό του σε ένα παραδοσιακό ξύλινο κανό, γνωστό ως mokoro, προκειμένου να παρατηρήσει τη βλάστηση στις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Κάποια στιγμή, το κανό τους απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη ομάδα και πλησίασε μια θηλυκή ιπποπόταμο που προστάτευε τα δύο μικρά της.
Ο ΜακΚί είχε προηγουμένως εντοπίσει το ζώο και είχε στρέψει τη φωτογραφική του μηχανή προς το μέρος του. Ξαφνικά, ο ιπποπόταμος όρμησε εναντίον τους, χτυπώντας τον 31χρονο με τέτοια δύναμη που, όπως περιέγραψε, ένιωσε σαν να τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο.
Το ζώο τον παρέσυρε κάτω από το νερό, τον ακινητοποίησε στον βυθό και τον δάγκωσε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στην κοιλιά, την πλάτη και τα άκρα.
Η Άννα, βλέποντας τον σύζυγό της παγιδευμένο στα σαγόνια του ζώου, έτρεξε προς το μέρος του και άρχισε να γρονθοκοπεί τον ιπποπόταμο στο πρόσωπο. Η αντίδρασή της ανάγκασε τελικά το ζώο να τον απελευθερώσει.
Όταν ο ΜακΚί κατάφερε να βγει από το νερό είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην κοιλιά. Η σύζυγός του χρησιμοποίησε τη ζώνη του για να περιορίσει την αιμορραγία στο πόδι του και το μαντήλι της για να περιποιηθεί τραύμα στο χέρι του, ενώ προσπαθούσε να συγκρατήσει την κοιλιά του.
Η επιχείρηση διάσωσης καθυστέρησε δραματικά, καθώς το ελικόπτερο που επρόκειτο να τους παραλάβει δεν μπορούσε να φτάσει στην περιοχή πριν από τη δύση του ηλίου. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε με φορείο στον καταυλισμό, όπου πέρασε τη νύχτα με τις πρώτες βοήθειες και χωρίς παυσίπονα.
Ο Σάμιουελ ΜακΚί και η 31χρονη Άννα είχαν παντρευτεί στην Πορτογαλία μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα, μετά από σχέση 13 ετών. Για τον μήνα του μέλιτος επέλεξαν το περίφημο Δέλτα του Οκαβάνγκο, στη Μποτσουάνα, όπου συμμετείχαν σε σαφάρι και περιηγήσεις στη φύση.
Το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν το ζευγάρι επιβιβάστηκε μαζί με τον ξεναγό του σε ένα παραδοσιακό ξύλινο κανό, γνωστό ως mokoro, προκειμένου να παρατηρήσει τη βλάστηση στις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Κάποια στιγμή, το κανό τους απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη ομάδα και πλησίασε μια θηλυκή ιπποπόταμο που προστάτευε τα δύο μικρά της.
Ο ΜακΚί είχε προηγουμένως εντοπίσει το ζώο και είχε στρέψει τη φωτογραφική του μηχανή προς το μέρος του. Ξαφνικά, ο ιπποπόταμος όρμησε εναντίον τους, χτυπώντας τον 31χρονο με τέτοια δύναμη που, όπως περιέγραψε, ένιωσε σαν να τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο.
Το ζώο τον παρέσυρε κάτω από το νερό, τον ακινητοποίησε στον βυθό και τον δάγκωσε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στην κοιλιά, την πλάτη και τα άκρα.
Η Άννα, βλέποντας τον σύζυγό της παγιδευμένο στα σαγόνια του ζώου, έτρεξε προς το μέρος του και άρχισε να γρονθοκοπεί τον ιπποπόταμο στο πρόσωπο. Η αντίδρασή της ανάγκασε τελικά το ζώο να τον απελευθερώσει.
Όταν ο ΜακΚί κατάφερε να βγει από το νερό είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην κοιλιά. Η σύζυγός του χρησιμοποίησε τη ζώνη του για να περιορίσει την αιμορραγία στο πόδι του και το μαντήλι της για να περιποιηθεί τραύμα στο χέρι του, ενώ προσπαθούσε να συγκρατήσει την κοιλιά του.
Η επιχείρηση διάσωσης καθυστέρησε δραματικά, καθώς το ελικόπτερο που επρόκειτο να τους παραλάβει δεν μπορούσε να φτάσει στην περιοχή πριν από τη δύση του ηλίου. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε με φορείο στον καταυλισμό, όπου πέρασε τη νύχτα με τις πρώτες βοήθειες και χωρίς παυσίπονα.
Μετά από περίπου 13 ώρες αναμονής, ελικόπτερο έφτασε στην περιοχή και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Η άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε περίπου 18 ώρες μετά την επίθεση.
Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ο ΜακΚί είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στους σπονδύλους, σοβαρές κακώσεις στα εσωτερικά όργανα, συνθλιπτικά τραύματα στο έντερο και εκτεταμένο τραύμα στην πλάτη. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για 19 ημέρες προτού μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επίθεση, το ζευγάρι εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της περιπέτειας. Ο Σάμιουελ ασχολήθηκε με την κεραμική, την οποία περιγράφει ως θεραπευτική δραστηριότητα, ενώ δημιούργησε και μια πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την αγορά skateboard για παιδιά που έχουν ανάγκη.
Το ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν κατηγορεί τον ιπποπόταμο για την επίθεση, εκτιμώντας ότι το ζώο προσπαθούσε να προστατεύσει την περιοχή του και τα μικρά του. Μάλιστα, η φωτογραφία του συγκεκριμένου ιπποπόταμου, την οποία είχε τραβήξει ο ΜακΚί λίγο πριν από την επίθεση, εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένη στο σπίτι τους.
Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ο ΜακΚί είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στους σπονδύλους, σοβαρές κακώσεις στα εσωτερικά όργανα, συνθλιπτικά τραύματα στο έντερο και εκτεταμένο τραύμα στην πλάτη. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για 19 ημέρες προτού μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επίθεση, το ζευγάρι εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της περιπέτειας. Ο Σάμιουελ ασχολήθηκε με την κεραμική, την οποία περιγράφει ως θεραπευτική δραστηριότητα, ενώ δημιούργησε και μια πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την αγορά skateboard για παιδιά που έχουν ανάγκη.
Το ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν κατηγορεί τον ιπποπόταμο για την επίθεση, εκτιμώντας ότι το ζώο προσπαθούσε να προστατεύσει την περιοχή του και τα μικρά του. Μάλιστα, η φωτογραφία του συγκεκριμένου ιπποπόταμου, την οποία είχε τραβήξει ο ΜακΚί λίγο πριν από την επίθεση, εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένη στο σπίτι τους.
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