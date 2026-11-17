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Η Δαμασκός επιβεβαιώνει ότι εργάζεται για μια συμφωνία με την ΕΕ
Η Δαμασκός επιβεβαιώνει ότι εργάζεται για μια συμφωνία με την ΕΕ
«Εργαζόμαστε επί του παρόντος με την ΕΕ πάνω σε ένα κοινό έγγραφο-πλαίσιο για μια νέα συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για το εμπόριο και τις επενδύσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι
Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Δαμασκός εργάζεται επί μιας νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους σχεδόν δύο χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.
«Εργαζόμαστε επί του παρόντος με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε ένα κοινό έγγραφο-πλαίσιο για μια νέα συμφωνία» που θα «ανοίξει το δρόμο για το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα καταστήσει τον πολιτικό διάλογο και τη θεσμική συνεργασία μια σταθερή δέσμευση», δήλωσε ο υπουργός Άσαντ αλ Σαϊμπάνι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δαμασκό με την ΕΕ.
Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας ανακοίνωσε χθες ότι η ΕΕ θέλει να αναβιώσει μια συμφωνία του 2008, η οποία συνήφθη όταν ο Άσαντ ήταν ακόμα στην εξουσία στη Συρία, συμφωνία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει η προετοιμασία της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Συρίας δήλωσε χθες η Κάλας. Όπως διευκρίνισε, η ΕΕ θα επεξεργαστεί μαζί με τα κράτη μέλη τις τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες, ώστε η συμφωνία να είναι έτοιμη προς υπογραφή.
Στόχος είναι να αποκτήσουν το συντομότερο δυνατό η ΕΕ και η Συρία ένα πλαίσιο για το εμπόριο, τον πολιτικό διάλογο και τη στενότερη συνεργασία. Πρόσθεσε ότι η εθνική συμφιλίωση και η επανένταξη των προσφύγων παραμένουν προκλήσεις και ότι «μια σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης».
Συμπλήρωσε ότι οι επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι όροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «σαφείς».
Οι Ευρωπαίοι ανέστειλαν τη συνεργασία τους με τη Συρία το 2011 λόγω της καταστολής των ειρηνικών διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος Άσαντ, η οποία πυροδότησε έναν καταστροφικό πόλεμο.
Ο εμφύλιος πόλεμος έληξε με την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024 από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών ένοπλων ομάδων με επικεφαλής τον Άχμαντ αλ Σάραα, ο οποίος έγινε πρόεδρος της χώρας.
Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τη συνεργασία της, ιδίως στο εμπόριο, με τη Συρία για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της χώρας και επίσης να προετοιμαστεί για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους.
«Εργαζόμαστε επί του παρόντος με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε ένα κοινό έγγραφο-πλαίσιο για μια νέα συμφωνία» που θα «ανοίξει το δρόμο για το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα καταστήσει τον πολιτικό διάλογο και τη θεσμική συνεργασία μια σταθερή δέσμευση», δήλωσε ο υπουργός Άσαντ αλ Σαϊμπάνι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δαμασκό με την ΕΕ.
Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας ανακοίνωσε χθες ότι η ΕΕ θέλει να αναβιώσει μια συμφωνία του 2008, η οποία συνήφθη όταν ο Άσαντ ήταν ακόμα στην εξουσία στη Συρία, συμφωνία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Damascus and Brussels work on new pact to boost trade, investment as EU sets human rights conditions for Syria https://t.co/F5XTy7DCCk— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2026
Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει η προετοιμασία της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Συρίας δήλωσε χθες η Κάλας. Όπως διευκρίνισε, η ΕΕ θα επεξεργαστεί μαζί με τα κράτη μέλη τις τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες, ώστε η συμφωνία να είναι έτοιμη προς υπογραφή.
Στόχος είναι να αποκτήσουν το συντομότερο δυνατό η ΕΕ και η Συρία ένα πλαίσιο για το εμπόριο, τον πολιτικό διάλογο και τη στενότερη συνεργασία. Πρόσθεσε ότι η εθνική συμφιλίωση και η επανένταξη των προσφύγων παραμένουν προκλήσεις και ότι «μια σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης».
Συμπλήρωσε ότι οι επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι όροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «σαφείς».
Οι Ευρωπαίοι ανέστειλαν τη συνεργασία τους με τη Συρία το 2011 λόγω της καταστολής των ειρηνικών διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος Άσαντ, η οποία πυροδότησε έναν καταστροφικό πόλεμο.
Ο εμφύλιος πόλεμος έληξε με την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024 από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών ένοπλων ομάδων με επικεφαλής τον Άχμαντ αλ Σάραα, ο οποίος έγινε πρόεδρος της χώρας.
Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τη συνεργασία της, ιδίως στο εμπόριο, με τη Συρία για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της χώρας και επίσης να προετοιμαστεί για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους.
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