«Ζητώ συγγνώμη, το βιώνουμε ως αποτυχία», λέει ο υπουργός μεταφορών της Γαλλίας για το φονικό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά
Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους μία 7χρονη και ένας 18χρονος, ενώ τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - «Δεν βρέθηκαν ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών στο αίμα του οδηγού, το λεωφορείο βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση»- Το μήνυμα Μακρόν
Σύμφωνα με τη leparisien, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 7 το πρωί στον επαρχιακό δρόμο D22, στην έξοδο της Λαν με κατεύθυνση προς την Περονά (Péronnas), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χαντάκι.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το περιστατικό τραυματίστηκαν 23 άτομα, εκ των οποίων τα τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχει κυρίως ένα μεγάλο ψυχικό τραύμα».
➡️ Acidente com ônibus escolar deixa 2 mortos e 16 feridos na França Segundo o prefeito de Lent, Yves Cristin, o ônibus saiu da pista e atingiu uma árvore na estrada 🤳🏾 Reuters https://t.co/fkixi2YQVI— Metrópoles (@Metropoles) November 6, 2026
«Ως πατέρας, με μικρά παιδιά και ένα παιδί που αυτή τη στιγμή επιστρέφει από σχολική εκδρομή με λεωφορείο, δεν μπορώ παρά να συγκινηθώ από αυτό που συνέβη», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Ταμπαρό.
Παράλληλα, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 49 άνθρωποι και όχι 43, όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Επίσης, διευκρίνισε ότι στο λεωφορείο βρίσκονταν περίπου 15 μαθητές.
🔴🗣️ Accident de car dans l’Ain : “Je m’en excuse, collectivement”, déclare Philippe Tabarot, ministre des Transports, qui évoque un “échec”. Le véhicule était “en très bon état” et avait passé “tous les contrôles positivement”, précise-t-il. #canal16 https://t.co/NTM6qa0n2E— franceinfo (@franceinfo) November 6, 2026
Pelo menos duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas, esta sexta-feira, dia 6, na sequência de um acidente com um autocarro escolar em Lent, França. Dois dos feridos estão em estado grave. #24horas #news #acidente #autocarro https://t.co/PLpfedZx8O— 24Horas (@24horaspt) November 6, 2026
«Δεν βρέθηκαν ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών στο αίμα του οδηγού, το λεωφορείο βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση»Όπως υπογράμμισε ο Ταμπαρό το λεωφορείο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Phillibert, «βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση και είχε περάσει επιτυχώς και τους 106 ελέγχους, στους οποίους είχε υποβληθεί από το 2024». Επιπλέον, δήλωσε πως ο οδηγός του λεωφορείου «υποβλήθηκε σε έλεγχο για ναρκωτικά πριν από τρεις εβδομάδες». Σύμφωνα με τον υπουργό ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα, «σωματική και ψυχολογική». Ωστόσο, δεν συγκαταλέγεται στους σοβαρά τραυματίες.
Μιλώντας στο BFM T ο νομάρχης του Ain, Louis-Xavier Thirode, ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, δεν βρέθηκαν «ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών» στο αίμα του οδηγού.
Την ίδια στιγμή ορισμένοι επιβάτες ισχυρίζονται ότι ο οδηγός αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε.
«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον δρόμο»Σε συνέντευξή της στο BFM TV, η Μαρτίν Ταμπουρέ, αντιπρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου του Ain, υποστήριξε ότι το ατύχημα είναι «δύσκολο να κατανοηθεί». Όπως ξεκαθάρισε: «ο δρόμος ανακατασκευάστηκε πριν από τρία χρόνια, έχει καλή διαμόρφωση. Ποφανώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον δρόμο».
«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους», λέει ο ΜακρόνΟ Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τη συμπαράστασή του «στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους σχετικά με το τρομερό ατύχημα με το λεωφορείο στο Αίν». Όπως αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Ο λαός στέκεται στο πλευρό τους. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που κινητοποιήθηκαν».
Terrible accident de car dans l’Ain. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles. La Nation est à leurs côtés. Reconnaissance aux équipes de secours mobilisées.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2026
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