«Ζητώ συγγνώμη, το βιώνουμε ως αποτυχία», λέει ο υπουργός μεταφορών της Γαλλίας για το φονικό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά
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Γαλλία Τροχαίο δυστύχημα Ανήλικη Λεωφορείο Παιδιά υπουργός Μεταφορών Εμανουέλ Μακρόν

«Ζητώ συγγνώμη, το βιώνουμε ως αποτυχία», λέει ο υπουργός μεταφορών της Γαλλίας για το φονικό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους μία 7χρονη και ένας 18χρονος, ενώ τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - «Δεν βρέθηκαν ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών στο αίμα του οδηγού, το λεωφορείο βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση»- Το μήνυμα Μακρόν

«Ζητώ συγγνώμη, το βιώνουμε ως αποτυχία», λέει ο υπουργός μεταφορών της Γαλλίας για το φονικό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά
«Ζητώ συγγνώμη, εκ μέρους όλων όσων εργάζονται στον τομέα των μεταφορών, από τους γονείς και τους συγγενείς, και θέλω να τους πω ότι το βιώνουμε αυτό ως αποτυχία», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, μετά το τροχαίο με το λεωφορείο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στην περιοχή Λαν (Lent), και την πόλη Εν (Ain) της ανατολικής Γαλλίας και μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε μία 7χρονη και έναν 18χρονο.

Σύμφωνα με τη leparisien, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 7 το πρωί στον επαρχιακό δρόμο D22, στην έξοδο της Λαν με κατεύθυνση προς την Περονά (Péronnas), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χαντάκι.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το περιστατικό τραυματίστηκαν 23 άτομα, εκ των οποίων τα τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχει κυρίως ένα μεγάλο ψυχικό τραύμα».

«Ως πατέρας, με μικρά παιδιά και ένα παιδί που αυτή τη στιγμή επιστρέφει από σχολική εκδρομή με λεωφορείο, δεν μπορώ παρά να συγκινηθώ από αυτό που συνέβη», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Ταμπαρό.

Παράλληλα, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 49 άνθρωποι και όχι 43, όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Επίσης, διευκρίνισε ότι στο λεωφορείο βρίσκονταν περίπου 15 μαθητές.


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«Δεν βρέθηκαν ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών στο αίμα του οδηγού, το λεωφορείο βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση»

Όπως υπογράμμισε ο Ταμπαρό το λεωφορείο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Phillibert, «βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση και είχε περάσει επιτυχώς και τους 106 ελέγχους, στους οποίους είχε υποβληθεί από το 2024». Επιπλέον, δήλωσε πως ο οδηγός του λεωφορείου «υποβλήθηκε σε έλεγχο για ναρκωτικά πριν από τρεις εβδομάδες». Σύμφωνα με τον υπουργό ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα, «σωματική και ψυχολογική». Ωστόσο, δεν συγκαταλέγεται στους σοβαρά τραυματίες. 

Μιλώντας  στο BFM T ο νομάρχης του Ain, Louis-Xavier Thirode, ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, δεν βρέθηκαν «ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών» στο αίμα του οδηγού

Την ίδια στιγμή ορισμένοι επιβάτες ισχυρίζονται ότι ο οδηγός αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον δρόμο»

Σε συνέντευξή της στο BFM TV, η Μαρτίν Ταμπουρέ, αντιπρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου του Ain, υποστήριξε ότι το ατύχημα είναι «δύσκολο να κατανοηθεί». Όπως ξεκαθάρισε: «ο δρόμος ανακατασκευάστηκε πριν από τρία χρόνια, έχει καλή διαμόρφωση. Ποφανώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον δρόμο».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους», λέει ο Μακρόν

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τη συμπαράστασή του «στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους σχετικά με το τρομερό ατύχημα με το λεωφορείο στο Αίν». Όπως αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Ο λαός στέκεται στο πλευρό τους. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που κινητοποιήθηκαν».


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