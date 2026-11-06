«Ζητώ συγγνώμη, το βιώνουμε ως αποτυχία», λέει ο υπουργός μεταφορών της Γαλλίας για το φονικό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους μία 7χρονη και ένας 18χρονος, ενώ τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - «Δεν βρέθηκαν ίχνη αλκοόλ και ναρκωτικών στο αίμα του οδηγού, το λεωφορείο βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση»- Το μήνυμα Μακρόν