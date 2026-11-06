Άγριο ξύλο μέσα σε αεροπλάνο στην Κολομβία λίγο πριν από την απογείωση για μια χειραποσκευή, βίντεο
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Άγριο ξύλο μέσα σε αεροπλάνο στην Κολομβία λίγο πριν από την απογείωση για μια χειραποσκευή, βίντεο

Τον εξοργισμένο επιβάτης ακινητοποίησαν συνεπιβάτες

Άγριο ξύλο μέσα σε αεροπλάνο στην Κολομβία λίγο πριν από την απογείωση για μια χειραποσκευή, βίντεο
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μέσα σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελ Ντοράντο της Μπογκοτά στην Κολομβία, όταν ένας καβγάς μεταξύ δύο επιβατών για τον χώρο αποθήκευσης των χειραποσκευών ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή, λίγα μόλις λεπτά πριν από την απογείωση.

Ο καβγάς ξέσπασε αφού ο άνδρας εξοργίστηκε με έναν άλλο επιβάτη που προσπάθησε να τοποθετήσει τη χειραποσκευή του στο ντουλαπάκι πάνω από το κάθισμα, σύμφωνα με την Daily Mail. Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να σκύβει πάνω από το κάθισμα από πίσω και να αρπάζει τον επιβάτη που καθόταν μπροστά του. Το θύμα προσπαθεί απεγνωσμένα να τον απωθήσει χρησιμοποιώντας τα χέρια του ενώ ο επιτιθέμενος διατηρεί τη λαβή για τουλάχιστον οκτώ δευτερόλεπτα.

Ένας συνεπιβάτης άρπαξε τον άνδρα από την κουκούλα και τον τράβηξε μακριά. Σύμφωνα με την Daily Mail, το θύμα είναι Μεξικάνος υπήκοος. Δύο επιβάτες έριξαν τον δράστη στο διάδρομο του αεροσκάφους ενώ η πάλη συνεχίστηκε για 20 δευτερόλεπτα, πριν ο πρώτος σηκωθεί και τον τοποθετήσουν σε μια άδεια σειρά καθισμάτων.

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