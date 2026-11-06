Ιταλία: Εντυπωσιακές εικόνες από την κατεδάφιση γέφυρας με ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Κατεδάφιση Γέφυρα

Ιταλία: Εντυπωσιακές εικόνες από την κατεδάφιση γέφυρας με ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο

Η κατεδάφιση έγινε στην περιοχή Πράτολα Πελένια της επαρχίας Λ' Άκουιλα

Ιταλία: Εντυπωσιακές εικόνες από την κατεδάφιση γέφυρας με ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο
Με ελεγχόμενη έκρηξη κατεδαφίστηκε στην Ιταλία τμήμα της γέφυρας Valle dei Fiori, στον αυτοκινητόδρομο A25, στην περιοχή Πράτολα Πελένια της επαρχίας Λ' Άκουιλα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί με τη χρήση εκρηκτικών και αφορούσε το δυτικό οδόστρωμα της γέφυρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Ρώμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευαστικής εταιρείας Toto Costruzioni Generali, η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό και μακρά προετοιμασία, ενώ μέσα σε λίγες ώρες αποκαταστάθηκε με ασφάλεια η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα στατικής αναβάθμισης και αντισεισμικής θωράκισης των γεφυρών στους αυτοκινητοδρόμους A24 και A25 της Ιταλίας.

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