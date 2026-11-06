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Ιταλία: Εντυπωσιακές εικόνες από την κατεδάφιση γέφυρας με ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο
Η κατεδάφιση έγινε στην περιοχή Πράτολα Πελένια της επαρχίας Λ' Άκουιλα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί με τη χρήση εκρηκτικών και αφορούσε το δυτικό οδόστρωμα της γέφυρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Ρώμη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευαστικής εταιρείας Toto Costruzioni Generali, η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό και μακρά προετοιμασία, ενώ μέσα σε λίγες ώρες αποκαταστάθηκε με ασφάλεια η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα στατικής αναβάθμισης και αντισεισμικής θωράκισης των γεφυρών στους αυτοκινητοδρόμους A24 και A25 της Ιταλίας.
Una sequenza spettacolare: le microcariche esplodono e l'impalcato del viadotto Valle dei Fiori, sull'autostrada A25, crolla in pochi istanti. La demolizione è avvenuta nei pressi dello svincolo di Pratola Peligna/Sulmona, in Abruzzo. L'intervento rientra nel piano di adeguamento strutturale e messa in sicurezza sismica dei viadotti. Per consentire le operazioni è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Sulmona e Bussi/Popoli.— La Stampa (@LaStampa) November 5, 2026
🔵Il video spettacolare dell’abbattimento controllato con microcariche esplosive della carreggiata ovest del viadotto Valle dei Fiori sull'A25. L'operazione rientra nel piano per l'adeguamento strutturale e la messa in sicurezza sismica dei viadotti di A24 e A25. https://t.co/hqJg9IDQHU— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 6, 2026
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