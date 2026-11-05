Καπετάνιος και μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου κρίθηκαν ένοχοι για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική
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Φινλανδία Υποθαλάσσιο καλώδιο Βαλτική θάλασσα Δικαστήριο Καταδίκη

Καπετάνιος και μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου κρίθηκαν ένοχοι για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένη δολιοφθορά λόγω των ζημιών σε δύο υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών

Καπετάνιος και μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου κρίθηκαν ένοχοι για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική
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Δικαστήριο στη Φινλανδία ανακοίνωσε ότι ο καπετάνιος και ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Fitburg κρίθηκαν ένοχοι για πρόκληση ζημιών σε δύο υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών στον κόλπο της Φινλανδίας πέρυσι.

Στις 31 Δεκεμβρίου, η Φινλανδία συνέλαβε το πλοίο στον κόλπο της Φινλανδίας ενώ κατευθυνόταν από τη Ρωσία στο Ισραήλ, λόγω υποψιών για πρόκληση ζημιών σε καλώδια που ξεκινούν από το Ελσίνκι και φθάνουν στην Εσθονία.

Η Φινλανδία ενέτεινε τις προσπάθειες να προστατεύσει την υποθαλάσσια υποδομή της έπειτα από σειρά συμβάντων με καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική θάλασσα από το 2022. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένη δολιοφθορά, ανέφερε το δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι, που υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία της Φινλανδίας στην υπόθεση.
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