Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στις μονάδες ψύξης και συντήρησης σε τράπεζα αίματος - Επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στις μονάδες ψύξης και συντήρησης σε τράπεζα αίματος - Επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου
Χάκερ φέρονται να επαναπρογραμμάτισαν τους ψυκτικούς θαλάμους που περιείχαν δείγματα αίματος, ώστε η θερμοκρασία να φτάσει τους 110 βαθμούς Κελσίου
Κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε σε ψυκτικούς θαλάμους που χρησιμοποιούνται από τον Γαλλικό Οργανισμό Αίματος, με τους χάκερ να επιχειρούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα και στόχευσε την εταιρεία Coolworld, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων του Γαλλικού Οργανισμού Αίματος (EFS), μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ.
Οι ψυκτικοί θάλαμοι, στους οποίους η θερμοκρασία διατηρείται κανονικά στους -30 βαθμούς Κελσίου για τη συντήρηση δειγμάτων αίματος από αιμοδότες, φέρεται να επαναπρογραμματίστηκαν ώστε να φτάσουν τους 110 βαθμούς Κελσίου.
Ο EFS ανακοίνωσε ότι τεχνικός που βρισκόταν σε επιφυλακή αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας την αύξηση της θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί εγκαίρως το περιστατικό.
Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν λειτουργικές επιπτώσεις από την επίθεση, καθώς η κατάσταση έγινε εγκαίρως αντιληπτή.
Αρχικά, ο EFS είχε διευκρινίσει ότι τα δείγματα που επηρεάστηκαν φυλάσσονταν στο πλαίσιο συστήματος παρακολούθησης της υγείας, το οποίο σχετίζεται με τις μεταγγίσεις αίματος.
Την είδηση έκανε γνωστή η γαλλική εβδομαδιαία ερευνητική και σατιρική εφημερίδα Le Canard enchaîné την Τρίτη (3/11).
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα και στόχευσε την εταιρεία Coolworld, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων του Γαλλικού Οργανισμού Αίματος (EFS), μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ.
Οι ψυκτικοί θάλαμοι, στους οποίους η θερμοκρασία διατηρείται κανονικά στους -30 βαθμούς Κελσίου για τη συντήρηση δειγμάτων αίματος από αιμοδότες, φέρεται να επαναπρογραμματίστηκαν ώστε να φτάσουν τους 110 βαθμούς Κελσίου.
Ο EFS ανακοίνωσε ότι τεχνικός που βρισκόταν σε επιφυλακή αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας την αύξηση της θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί εγκαίρως το περιστατικό.
Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν λειτουργικές επιπτώσεις από την επίθεση, καθώς η κατάσταση έγινε εγκαίρως αντιληπτή.
Αρχικά, ο EFS είχε διευκρινίσει ότι τα δείγματα που επηρεάστηκαν φυλάσσονταν στο πλαίσιο συστήματος παρακολούθησης της υγείας, το οποίο σχετίζεται με τις μεταγγίσεις αίματος.
Την είδηση έκανε γνωστή η γαλλική εβδομαδιαία ερευνητική και σατιρική εφημερίδα Le Canard enchaîné την Τρίτη (3/11).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα