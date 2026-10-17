Λιμόζ: «Λαμπάδιασε» από μολότοφ το ιστορικό κτήριο του δημαρχείου, χρονολογείται τον 19ο αιώνα - Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, βίντεο

Την πρόσοψη κοσμούν τέσσερα ψηφιδωτά με τις μορφές σημαντικών προσωπικοτήτων της Λιμόζ: του καλλιτέχνη του σμάλτου Λεονάρ Λιμοζέν, του καγκελάριου ντ' Αγκσό, του επαναστάτη Πιερ Βερνιώ και του στρατάρχη της Γαλλικής Αυτοκρατορίας Ζαν-Μπατίστ Ζουρντάν.Αξιοσημείωτο είναι ότι το ιστορικό δημαρχείο, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο προσπάθειας. Σύμφωνα με το γαλλικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το κτήριο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστήλωσης, με τον δήμο να απευθύνει ακόμη και δημόσια έκκληση για δωρεές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις.