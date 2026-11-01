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Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνας Γιότοβα, υποστηρίκτριας του διαλόγου με τη Μόσχα, δείχνουν τα exit polls
Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνας Γιότοβα, υποστηρίκτριας του διαλόγου με τη Μόσχα, δείχνουν τα exit polls
Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ στις προεδρικές εκλογές
Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου.
Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%. Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.
Ενισχύεται η πολιτική κυριαρχία του Ράντεφ
Το αποτέλεσμα συνιστά σημαντική πολιτική ενίσχυση για τον Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της χώρας προτού αποχωρήσει από το αξίωμα για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
Η Γιότοβα υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως αντιπρόεδρός του, πριν εκείνος εγκαταλείψει την προεδρία και οδηγήσει το κόμμα του, Προοδευτική Βουλγαρία, σε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.
Η επικράτησή της στις προεδρικές εκλογές θα προσφέρει στον Ράντεφ ένα ακόμη πολιτικό στήριγμα, ενισχύοντας την επιρροή του στους βασικούς θεσμούς της χώρας.
«Από αύριο η Βουλγαρία θα είναι πιο σταθερή και πιο ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέταρ Βιτάνοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Προοδευτικής Βουλγαρίας, μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.
Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%. Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.
🇧🇬 Bulgarian Presidential Election: ALPHA RESEARCH EXIT POLL 🔴🟢Yotova: 53% 🔵🟡Gyurov: 43% MYARA EXIT POLL 🔴🟢Yotova: 51% 🔵🟡Gyurov: 45% So, Iliyana Yotova will likely be the first elected female president of Bulgaria https://t.co/mT2Fi5I8Jv— EEPolls Rebranded (@Ivonster_123) November 1, 2026
Ενισχύεται η πολιτική κυριαρχία του Ράντεφ
Το αποτέλεσμα συνιστά σημαντική πολιτική ενίσχυση για τον Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της χώρας προτού αποχωρήσει από το αξίωμα για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
Η Γιότοβα υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως αντιπρόεδρός του, πριν εκείνος εγκαταλείψει την προεδρία και οδηγήσει το κόμμα του, Προοδευτική Βουλγαρία, σε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.
Η επικράτησή της στις προεδρικές εκλογές θα προσφέρει στον Ράντεφ ένα ακόμη πολιτικό στήριγμα, ενισχύοντας την επιρροή του στους βασικούς θεσμούς της χώρας.
«Από αύριο η Βουλγαρία θα είναι πιο σταθερή και πιο ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέταρ Βιτάνοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Προοδευτικής Βουλγαρίας, μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.
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