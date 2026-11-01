Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνας Γιότοβα, υποστηρίκτριας του διαλόγου με τη Μόσχα, δείχνουν τα exit polls
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Βουλγαρία Προεδρικές εκλογές

Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνας Γιότοβα, υποστηρίκτριας του διαλόγου με τη Μόσχα, δείχνουν τα exit polls

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ στις προεδρικές εκλογές

Βουλγαρία: Νίκη της Ιλιάνας Γιότοβα, υποστηρίκτριας του διαλόγου με τη Μόσχα, δείχνουν τα exit polls
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Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου.

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%. Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.


Ενισχύεται η πολιτική κυριαρχία του Ράντεφ

Το αποτέλεσμα συνιστά σημαντική πολιτική ενίσχυση για τον Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της χώρας προτού αποχωρήσει από το αξίωμα για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Η Γιότοβα υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως αντιπρόεδρός του, πριν εκείνος εγκαταλείψει την προεδρία και οδηγήσει το κόμμα του, Προοδευτική Βουλγαρία, σε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Η επικράτησή της στις προεδρικές εκλογές θα προσφέρει στον Ράντεφ ένα ακόμη πολιτικό στήριγμα, ενισχύοντας την επιρροή του στους βασικούς θεσμούς της χώρας.

«Από αύριο η Βουλγαρία θα είναι πιο σταθερή και πιο ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέταρ Βιτάνοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Προοδευτικής Βουλγαρίας, μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.








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