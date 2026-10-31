Καλιφόρνια: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε κατάστημα - Μία έγκυος νεκρή
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Καλιφόρνια: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε κατάστημα - Μία έγκυος νεκρή

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν οικογένειες που πραγματοποιούσαν τις τελευταίες αγορές τους για τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις του Halloween

Καλιφόρνια: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε κατάστημα - Μία έγκυος νεκρή
Τραγική κατάληξη είχε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα Spirit Halloween στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ το βράδυ της παραμονής του Halloween.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι New York Times, νεκρή είναι μια 31χρονη έγκυος γυναίκα, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν οικογένειες που πραγματοποιούσαν τις τελευταίες αγορές τους για τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις του Halloween.

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