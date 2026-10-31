Βόρεια Κορέα προς ΗΠΑ και Δύση: «Οι κυρώσεις μπορεί να αποδίδουν στους αδύναμους, αλλά ποτέ σε εμάς»

Η Πιονγκγιάνγκ καταγγέλλει παραβίαση της κυριαρχίας της και ξεκαθαρίζει ότι οι δυτικές πιέσεις δεν αλλάζουν το πυρηνικό της καθεστώς





Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, που μετέδωσε το Σάββατο (31/10) τη σχετική ανακοίνωση, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας απέρριψε τις εκκλήσεις για αυστηρότερη εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της δεν μπορεί να ανατρέψει τις στρατηγικές επιλογές της Πιονγκγιάνγκ.



«Οι κυρώσεις και οι πιέσεις δεν μπορούν να μας κλονίσουν» Η βορειοκορεατική αντίδραση ήρθε μετά την κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Τετάρτη (28/10) από χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Πολυμερή Ομάδα Παρακολούθησης Κυρώσεων (Multilateral Sanctions Monitoring Team, MSMT).



Στην ομάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότια Κορέα.



Ο εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τις χώρες αυτές ότι χρησιμοποιούν το καθεστώς των κυρώσεων ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης.







Πρόσθεσε ότι η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τη Δύση «δεν μπορεί να κλονίσει τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα».



Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτήρισε την κοινή δήλωση αποτέλεσμα της εχθρότητας των δυτικών χωρών απέναντί της, υποστηρίζοντας ότι συνιστά ευθεία προσβολή της εθνικής της κυριαρχίας.



Κλείσιμο Τι ζητούν οι χώρες που παρακολουθούν τις κυρώσεις Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι χώρες της Πολυμερούς Ομάδας Παρακολούθησης Κυρώσεων κάλεσαν όλα τα κράτη μέλη του



Οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, την απασχόληση Βορειοκορεατών εργαζομένων στο εξωτερικό, καθώς και την απαγορευμένη στρατιωτική συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ.



Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστούν οι δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των βορειοκορεατικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.



Οι αποφάσεις του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει από το 2006 σειρά αποφάσεων με κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας, επιδιώκοντας τον τερματισμό των προγραμμάτων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.



Την έντονη αντίδραση της Βόρειας Κορέας προκάλεσε κοινή δήλωση χωρών που παρακολουθούν την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ, με το βορειοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών να καταγγέλλει «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» της χώρας και να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση για εχθρική πολιτική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη θέση της ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα.Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, που μετέδωσε το Σάββατο (31/10) τη σχετική ανακοίνωση, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας απέρριψε τις εκκλήσεις για αυστηρότερη εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της δεν μπορεί να ανατρέψει τις στρατηγικές επιλογές της Πιονγκγιάνγκ.Η βορειοκορεατική αντίδραση ήρθε μετά την κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Τετάρτη (28/10) από χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Πολυμερή Ομάδα Παρακολούθησης Κυρώσεων (Multilateral Sanctions Monitoring Team, MSMT).Στην ομάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότια Κορέα.Ο εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τις χώρες αυτές ότι χρησιμοποιούν το καθεστώς των κυρώσεων ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης.«Οι κυρώσεις και οι πιέσεις μπορεί να αποδίδουν στους αδύναμους, αλλά ποτέ σε εμάς», δήλωσε, σύμφωνα με το KCNA.Πρόσθεσε ότι η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τη Δύση «δεν μπορεί να κλονίσει τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα».Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτήρισε την κοινή δήλωση αποτέλεσμα της εχθρότητας των δυτικών χωρών απέναντί της, υποστηρίζοντας ότι συνιστά ευθεία προσβολή της εθνικής της κυριαρχίας.Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι χώρες της Πολυμερούς Ομάδας Παρακολούθησης Κυρώσεων κάλεσαν όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν πλήρως τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.Οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, την απασχόληση Βορειοκορεατών εργαζομένων στο εξωτερικό, καθώς και την απαγορευμένη στρατιωτική συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ.Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστούν οι δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των βορειοκορεατικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει από το 2006 σειρά αποφάσεων με κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας, επιδιώκοντας τον τερματισμό των προγραμμάτων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.

Ωστόσο, η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να απορρίπτει τις διεθνείς πιέσεις για την εγκατάλειψη του πυρηνικού της οπλοστασίου, το οποίο αντιμετωπίζει ως βασικό στοιχείο της αμυντικής και στρατηγικής της πολιτικής.



Η τελευταία ανακοίνωση του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει τη θέση της χώρας ότι οι δυτικές κυρώσεις δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε αλλαγή του πυρηνικού της καθεστώτος.