Σε εξέλιξη η η εκκένωση της Ολέσκι, έφτασε στην Κριμαία η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή με τους αμάχους

Οι περίπου 2.000 κάτοικοι που παρέμεναν στην πόλη αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών





Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα λεωφορεία πέρασαν στην Κριμαία μέσω της Χερσώνας, ενώ η μεταφορά των κατοίκων πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.









Russia and Ukraine have begun a joint humanitarian operation in Alyoshki/Oleshky, a Russian-controlled city in the Kherson region, in the process making Human Rights Commissioner Dmytro Lubinets the first Ukrainian official to visit Russia since February 2022. He travelled to the disputed region via Gomel in Belarus and Anapa on Russia's Black Sea coast, accompanied by Ukrainian and American journalists. His Russian counterpart Yana Lantratova said both sides were observing the ceasefire agreement, with no violations reported. According to Lantratova, 25 buses have been prepared to evacuate 750 residents, with more than 50 medical personnel and nine ambulances on standby and separate transport has also been arranged for pets. — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 30, 2026





Για την ανθρωπιστική επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 25 λεωφορεία, μαζί με ασθενοφόρα για τη μεταφορά ανθρώπων με προβλήματα κινητικότητας ή αυξημένες ανάγκες ιατρικής φροντίδας.



Παράλληλα με την εκκένωση, προβλέπεται η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην περιοχή.



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«Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ουκρανία. Σε όλους θα δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν», ανέφερε.

TSN report from Oleshky 🇺🇦🙏 https://t.co/HLpWOS2zGG — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 30, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Παρασκευή (30/10) η απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, η οποία τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή έφτασε στη χερσόνησο της Κριμαίας , που έχει προσαρτήσει η Ρωσία , στο πλαίσιο μιας σπάνιας κοινής επιχείρησης των δύο εμπόλεμων πλευρών, έπειτα από συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα λεωφορεία πέρασαν στην Κριμαία μέσω της Χερσώνας, ενώ η μεταφορά των κατοίκων πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.Η Ολέσκι, που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τη Χερσώνα, έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πολεμικές επιχειρήσεις.Οι περίπου 2.000 κάτοικοι που παρέμεναν στην πόλη αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών, ενώ η παρουσία ναρκών δυσχέραινε την πρόσβαση και τη μετακίνησή τους.Για την ανθρωπιστική επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 25 λεωφορεία, μαζί με ασθενοφόρα για τη μεταφορά ανθρώπων με προβλήματα κινητικότητας ή αυξημένες ανάγκες ιατρικής φροντίδας.Παράλληλα με την εκκένωση, προβλέπεται η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην περιοχή.Η Ρωσίδα επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάνα Λαντράτοβα ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι επιβιβάζονται σταδιακά στα λεωφορεία, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να μεταβούν στη Ρωσία ή σε περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία.«Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ουκρανία. Σε όλους θα δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν», ανέφερε.

Από την ουκρανική πλευρά, ο πρωθυπουργός Σέρχιι Κορέτσκι διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά στοιχεία για τον αριθμό όσων εγκαταλείπουν την πόλη.



Ο ίδιος απέσυρε προηγούμενη αναφορά του στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία 527 άνθρωποι σχεδίαζαν να απομακρυνθούν προς ουκρανικά εδάφη.



«Δεν υπάρχουν ακριβείς αριθμοί προς το παρόν. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται και τα στοιχεία αλλάζουν», σημείωσε.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι κάτοικοι που επιθυμούν να επιστρέψουν σε περιοχές υπό τον έλεγχο του Κιέβου θα ακολουθήσουν διαδρομή μέσω ρωσικού εδάφους και της Λευκορωσίας.



Από εκεί προβλέπεται να εισέλθουν στην Ουκρανία μέσω των περιφερειών του Κιέβου και του Τσερνίχιβ.



Η διαδρομή αυτή επιλέχθηκε εξαιτίας των κινδύνων που παρουσιάζει η απευθείας μετακίνηση μέσα από τις εμπόλεμες ζώνες της νότιας Ουκρανίας.



Η ανθρωπιστική αποστολή κατέστη δυνατή μετά τη συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για τοπική κατάπαυση του πυρός, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου και τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 του μήνα.



Η εκεχειρία προβλέπεται να διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου, επιτρέποντας την απομάκρυνση αμάχων, τη διανομή βοήθειας και την αποναρκοθέτηση καθορισμένων διαδρομών.



Στη διαμεσολάβηση συνέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ενεργό συμμετοχή της Μελάνια Τραμπ, ενώ στην προσπάθεια είχε εμπλακεί και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.



Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Νταβίντ Αραχάμια δήλωσε ότι η συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός τηρείται στην περιοχή, επιτρέποντας την πραγματοποίηση της επιχείρησης.



Τον συντονισμό έχουν αναλάβει οι αρμόδιοι επίτροποι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των δύο χωρών, ενώ οι εργασίες αποναρκοθέτησης των διαδρομών ολοκληρώθηκαν πριν από την έναρξη της μεταφοράς των κατοίκων.



Παρά την τοπική εκεχειρία, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε άλλα μέτωπα της Ουκρανίας.