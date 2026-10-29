Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Τα πλοία «είχαν απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και το σύστημα πλοήγησης» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης οι οποίοι πρόσθεσαν ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό αναγνωριστικό drone στην περιοχή