Τα Popemobile στο Βατικανό: Η εντυπωσιακή συλλογή οχημάτων του Πάπα, από την πολυτέλεια του 1930 στην ηλεκτροκίνηση

Το πρώτο παπικό αυτοκίνητο του 1930 με τη μεταξωτή πολυθρόνα

The Vatican Museums has a pretty exhibition showcasing a hundred years of Popemobiles. https://t.co/LURhWNjJAR — Catholic Sat (@CatholicSat) October 28, 2026

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Τα αφαιρούμενα παράθυρα και ο διάφανος προστατευτικός θόλος

Μια έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι Πάπες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα εγκαινιάζεται σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στα Μουσεία του Βατικανού, παρουσιάζονταςMercedes-Benz από το 1930 μέχρι σήμερα.Η έκθεση καταγράφει την εξέλιξη των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετακινήσεις των προκαθημένων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τόσο στο Βατικανό όσο και κατά τις επισκέψεις τους στο εξωτερικό.Τα οχήματα, γνωστά διεθνώς ωςέχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές με την πάροδο των δεκαετιών, καθώς οι κατασκευαστές τους προσαρμόζονταν στις ανάγκες κάθε Πάπα. Από τις κλειστέςη σχεδίασή τους εξελίχθηκε σε ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα που επιτρέπουν στους Ποντίφικες να είναι, να χαιρετούν τους πιστούς και να ευλογούν ακόμη και βρέφη που τους μεταφέρουν οι γονείς τους.Το παλαιότερο όχημα της έκθεσης είναι μια, η οποία παραδόθηκε στονστις 23 Μαΐου 1930.Το αυτοκίνητο είχε κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες του Ποντίφικα και διέθετε πολυτελή πολυθρόνα επενδυμένη με μεταξωτό μπροκάρ, καθώς και λεπτομέρειες από εκλεκτό ξύλο και μέταλλο.Σύμφωνα με τον Σάντρο Μπαρμπαγκάλο, επιμελητή του Τμήματος Ιστορικών Συλλογών των Μουσείων του Βατικανού, το συγκεκριμένο όχημα αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων παπικών αυτοκινήτων. Όπως εξήγησε, η κατασκευή του διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τα συνηθισμένα μοντέλα παραγωγής, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χρήσης του.Ο ίδιος επισήμανε ότι τα μεταγενέστερα οχήματα σχεδιάστηκαν με βασικό στόχο να επιτρέπουν στον Πάπακαι ταυτόχρονααπό τους πιστούς, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση.Σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό των παπικών αυτοκινήτων καταγράφηκε το 1960, όταν οπαρέλαβε μιαΤο συγκεκριμένο μοντέλο διέθετε αφαιρούμενα πίσω πλευρικά παράθυρα, τα οποία επέτρεπαν στον Ποντίφικα να απλώνει το χέρι του προς τους πιστούς που συγκεντρώνονταν κατά μήκος της διαδρομής του.Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1980, η Mercedes-Benz κατασκεύασε ένα ειδικά διαμορφωμένο μοντέλογια την επίσκεψη τουστη Γερμανία.Η σημαντικότερη καινοτομία ήταν έναςστο πίσω μέρος του οχήματος, ο οποίος παρείχε προστασία στον Ποντίφικα, επιτρέποντας παράλληλα σε εκατομμύρια πιστούς να τον βλέπουν κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του.