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Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η συμφωνία της Μέκκας, η Υεμένη και η Ουκρανία
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η συμφωνία της Μέκκας, η Υεμένη και η Ουκρανία
Μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη δυνατότητα επανέναρξης των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
Κατά τη συνομιλία, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην Κοινή Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη, καθώς και στη δυνατότητα επανέναρξης των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ενόψει της συμπλήρωσης το 2027 των 100 ετών από την εγκαθίδρυσή τους. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς.
Στο περιφερειακό σκέλος της συνομιλίας, ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, η Τουρκία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη και επιδιώκει διπλωματική επίλυση.
Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να στηρίξει την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου, καθώς και για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.
Κατά τη συνομιλία, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην Κοινή Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη, καθώς και στη δυνατότητα επανέναρξης των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ενόψει της συμπλήρωσης το 2027 των 100 ετών από την εγκαθίδρυσή τους. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς.
Στο περιφερειακό σκέλος της συνομιλίας, ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, η Τουρκία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη και επιδιώκει διπλωματική επίλυση.
Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να στηρίξει την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν και στον τουρκικό λαό για την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου, καθώς και για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.
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