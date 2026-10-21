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Γυναίκα στις ΗΠΑ έβλεπε πορνό στο κινητό ενώ οδηγούσε και προκάλεσε καραμπόλα, νεκρός 66χρονος
Γυναίκα στις ΗΠΑ έβλεπε πορνό στο κινητό ενώ οδηγούσε και προκάλεσε καραμπόλα, νεκρός 66χρονος
Η έρευνα στο κινητό της αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση
Μια ιδιαίτερη υπόθεση θανατηφόρου τροχαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται στο φως, καθώς μια 44χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι προκάλεσε καραμπόλα τριών οχημάτων στη Γιούτα, την ώρα που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο για να παρακολουθήσει πορνογραφικό περιεχόμενο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Interstate 15, κοντά στην περιοχή Levan της Γιούτα, ωστόσο οι λεπτομέρειες για τη χρήση του κινητού αποκαλύφθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την απαγγελία κατηγοριών την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC4 και τη New York Post, η 44χρονη Κριστίν Τσάο κάτοικος του Ρόουζμιντ της Καλιφόρνιας, αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας από τροχαίο με χρήση κινητής συσκευής, κακούργημα δεύτερου βαθμού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γιούτα.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, την ημέρα του δυστυχήματος βρίσκονταν σε εξέλιξη οδικά έργα στον αυτοκινητόδρομο I-15, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.
Δύο οχήματα είχαν επιβραδύνει εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης, όταν το μπλε SUV που οδηγούσε η 44χρονη προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος ενός λευκού επιβατικού αυτοκινήτου.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το λευκό αυτοκίνητο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός και χτύπησε ένα δεύτερο, μαύρο SUV. Και τα τρία οχήματα κατέληξαν εκτός οδοστρώματος.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Γιούτα και διασώστες, ενώ ο δρόμος έκλεισε προσωρινά προκειμένου να προσγειωθεί ελικόπτερο για τη διακομιδή τραυματία.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ ο οποίος επέβαινε ως επιβάτης στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από το όχημα της 44χρονης.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα των αστυνομικών αρχών διαδραμάτισε το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο οδόστρωμα δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδήλωνε ότι η οδηγός δεν είχε επιχειρήσει να μειώσει την ταχύτητά της πριν από τη σύγκρουση.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Interstate 15, κοντά στην περιοχή Levan της Γιούτα, ωστόσο οι λεπτομέρειες για τη χρήση του κινητού αποκαλύφθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την απαγγελία κατηγοριών την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC4 και τη New York Post, η 44χρονη Κριστίν Τσάο κάτοικος του Ρόουζμιντ της Καλιφόρνιας, αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας από τροχαίο με χρήση κινητής συσκευής, κακούργημα δεύτερου βαθμού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γιούτα.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, την ημέρα του δυστυχήματος βρίσκονταν σε εξέλιξη οδικά έργα στον αυτοκινητόδρομο I-15, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.
Δύο οχήματα είχαν επιβραδύνει εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης, όταν το μπλε SUV που οδηγούσε η 44χρονη προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος ενός λευκού επιβατικού αυτοκινήτου.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το λευκό αυτοκίνητο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός και χτύπησε ένα δεύτερο, μαύρο SUV. Και τα τρία οχήματα κατέληξαν εκτός οδοστρώματος.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Γιούτα και διασώστες, ενώ ο δρόμος έκλεισε προσωρινά προκειμένου να προσγειωθεί ελικόπτερο για τη διακομιδή τραυματία.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ ο οποίος επέβαινε ως επιβάτης στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από το όχημα της 44χρονης.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα των αστυνομικών αρχών διαδραμάτισε το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο οδόστρωμα δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδήλωνε ότι η οδηγός δεν είχε επιχειρήσει να μειώσει την ταχύτητά της πριν από τη σύγκρουση.
Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έφερε την ευθύνη για το τροχαίο. Οι αρχές κατέσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο και, αφού εξασφάλισαν σχετικό δικαστικό ένταλμα, προχώρησαν στην εξέταση των ψηφιακών δεδομένων του.
Από την ανάλυση προέκυψε ότι η 44χρονη είχε επισκεφθεί την ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου λιγότερο από δύο λεπτά πριν από το δυστύχημα.
Το εύρημα αυτό αποτέλεσε βασικό στοιχείο της δικογραφίας, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν εάν η χρήση του κινητού και η απόσπαση της προσοχής της οδηγού συνδέονται με την πρόκληση της θανατηφόρας σύγκρουσης.
Πάντως, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιώνουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα λίγο πριν από το τροχαίο, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνα τους ότι η γυναίκα παρακολουθούσε βίντεο ακριβώς τη στιγμή της πρόσκρουσης.
Ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ, από την περιοχή Φίλμορ της Γιούτα, ήταν πατέρας πέντε παιδιών και παππούς.
Η 44χρονη κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από τροχαίο δυστύχημα κατά τη χρήση κινητής συσκευής.
Σύμφωνα με το ABC4, δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της, αλλά κλήση προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημοσιεύματα σε αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 44χρονη διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.
Από την ανάλυση προέκυψε ότι η 44χρονη είχε επισκεφθεί την ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου λιγότερο από δύο λεπτά πριν από το δυστύχημα.
Το εύρημα αυτό αποτέλεσε βασικό στοιχείο της δικογραφίας, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν εάν η χρήση του κινητού και η απόσπαση της προσοχής της οδηγού συνδέονται με την πρόκληση της θανατηφόρας σύγκρουσης.
Πάντως, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιώνουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα λίγο πριν από το τροχαίο, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνα τους ότι η γυναίκα παρακολουθούσε βίντεο ακριβώς τη στιγμή της πρόσκρουσης.
Ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ, από την περιοχή Φίλμορ της Γιούτα, ήταν πατέρας πέντε παιδιών και παππούς.
Η 44χρονη κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από τροχαίο δυστύχημα κατά τη χρήση κινητής συσκευής.
Σύμφωνα με το ABC4, δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της, αλλά κλήση προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημοσιεύματα σε αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 44χρονη διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.
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