Γυναίκα στις ΗΠΑ έβλεπε πορνό στο κινητό ενώ οδηγούσε και προκάλεσε καραμπόλα, νεκρός 66χρονος

Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έφερε την ευθύνη για το τροχαίο. Οι αρχές κατέσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο και, αφού εξασφάλισαν σχετικό δικαστικό ένταλμα, προχώρησαν στην εξέταση των ψηφιακών δεδομένων του.Από την ανάλυση προέκυψε ότι η 44χρονη είχε επισκεφθεί την ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου λιγότερο από δύο λεπτά πριν από το δυστύχημα.Το εύρημα αυτό αποτέλεσε βασικό στοιχείο της δικογραφίας, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν εάν η χρήση του κινητού και η απόσπαση της προσοχής της οδηγού συνδέονται με την πρόκληση της θανατηφόρας σύγκρουσης.Πάντως, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιώνουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα λίγο πριν από το τροχαίο, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνα τους ότι η γυναίκα παρακολουθούσε βίντεο ακριβώς τη στιγμή της πρόσκρουσης.Ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ, από την περιοχή Φίλμορ της Γιούτα, ήταν πατέρας πέντε παιδιών και παππούς.Η 44χρονη κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από τροχαίο δυστύχημα κατά τη χρήση κινητής συσκευής.Σύμφωνα με το ABC4, δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της, αλλά κλήση προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις.Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημοσιεύματα σε αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 44χρονη διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.