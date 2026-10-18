Τραμπ για Νετανιάχου: Πάντα σκόπευα να στηρίξω τον Μπίμπι, έχουμε καλή σχέση και θα συνεχίσουμε έτσι αν επανεκλεγεί
Τραμπ για Νετανιάχου: Πάντα σκόπευα να στηρίξω τον Μπίμπι, έχουμε καλή σχέση και θα συνεχίσουμε έτσι αν επανεκλεγεί
Μιλώντας στο Axios ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή του ήταν εξαρχής να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ωστόσο δεν ήθελε να ανακοινώσει την υποστήριξή του πολύ νωρίς
Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να στηρίξει δημόσια τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή του ήταν εξαρχής να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ωστόσο δεν ήθελε να ανακοινώσει την υποστήριξή του πολύ νωρίς. «Πάντα σκόπευα να στηρίξω τον Μπίμπι. Απλώς δεν ήθελα να το κάνω πολύ νωρίς» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Τραμπ εξήγησε ότι η απόφασή του βασίζεται στις καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις που διατηρεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί με θετικά αποτελέσματα εφόσον ο Νετανιάχου επανεκλεγεί. «Έχουμε καλή σχέση και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά αν επανεκλεγεί», ανέφερε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον διαφορετικό ηγέτη στην περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία. «Ίσως συνεργαστώ, ίσως και όχι. Ποιος θέλει να πάρει αυτό το ρίσκο;» απάντησε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή του ήταν εξαρχής να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ωστόσο δεν ήθελε να ανακοινώσει την υποστήριξή του πολύ νωρίς. «Πάντα σκόπευα να στηρίξω τον Μπίμπι. Απλώς δεν ήθελα να το κάνω πολύ νωρίς» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Τραμπ εξήγησε ότι η απόφασή του βασίζεται στις καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις που διατηρεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί με θετικά αποτελέσματα εφόσον ο Νετανιάχου επανεκλεγεί. «Έχουμε καλή σχέση και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά αν επανεκλεγεί», ανέφερε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον διαφορετικό ηγέτη στην περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία. «Ίσως συνεργαστώ, ίσως και όχι. Ποιος θέλει να πάρει αυτό το ρίσκο;» απάντησε.
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